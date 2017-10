Od ośmiu dni ok. 20 lekarzy rezydentów prowadzi protest głodowy w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Domagają się m.in. wzrostu finansowania ochrony zdrowia, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.

Minister zdrowia przedstawił sejmowej komisji zdrowia informację ws. działań resortu, które m.in. mają poprawić sytuację finansową rezydentów oraz informację nt. protestu głodowego młodych lekarzy.

Szanując państwa lekarzy, którzy protestują, apelowałbym o zmianę formy tego protestu. Ta dramaturgia przyniosła już efekty – mówił w Sejmie minister.

Myślę, że na tym etapie, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie tych, którzy protestują, warto byłoby rozważyć, żeby państwo udali się do domu, co nie znaczy: zwinęli sztandary; co nie znaczy: wycofali się z postulatów, które prezentują. Myślę, że we współpracy wszyscy razem, możemy osiągnąć bardzo dużo – dodał Radziwiłł.

W czasie posiedzenia komisji jedna z uczestniczących w nim protestujących rezydentek zasłabła; komisja na kilka minut przerwała obrady.

Radziwiłł: Rząd jest za wzrostem nakładów na ochronę zdrowia

Jeśli chodzi wzrost nakładów na ochronę zdrowia, to rząd jest jak najbardziej za. Najlepszym tego dowodem jest to, że prawdopodobnie rok 2017 będzie rekordowym, jeśli chodzi o nakłady. Jeszcze się nie zakończył, ale na dzisiaj można już z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że nakłady w tym roku wzrosną o ponad 8 mld zł. To bezprecedensowa sytuacja - powiedział Radziwiłł.

Zwrócił uwagę, że w tym roku prawdopodobnie na ochronę zdrowia przeznaczy się ponad 4,7 proc. PKB. To także jest sytuacją absolutnie rekordową – podkreślił.

Nie zgodził się z zarzutem wiceprzewodniczącego Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosława Bilińskiego, że po reformach rządu wydłużają się kolejki w służbie zdrowia. Niektóre kolejki się nie zmniejszyły. Niektóre się zmniejszyły. Z całą pewnością mamy duże szanse, aby w tym roku ograniczyć kolejki, te najbardziej długie, do niektórych procedur – dodał minister.

Podkreślił, że liczba lekarzy w Polsce rośnie. Faktem jest, że jest ich za mało, tak jak chyba we wszystkich krajach na świecie – mówił. Dodał, że liczba lekarzy na 10 tys. mieszkańców – 2,2 - nie lokuje Polski na końcu Europy w tym rankingu.

Rezydenci: Nie było ani dnia negocjacji z protestującymi

Wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów Jarosław Biliński poinformował, że minister zdrowia spotkał się z protestującymi rezydentami we wtorek w nocy - ok. 2 godziny i w środę w siedzibie Rady Dialogu Społecznego - też ok. 2 godziny. Czyli w trakcie trwania głodówki łącznie 4 godziny spędziliśmy z panem minister Radziwiłłem - dodał Biliński.

Chciałbym podkreślić jedną rzecz, że protest nie jest polityczny, my jesteśmy z panem ministrem Radziwiłłem w trakcie rozmów, kulturalnie odnosimy się do siebie, i myślę, że pan minister może to potwierdzić. Protest głodowy jest teraz, jest on faktem. To obecny rząd musi sobie z tym poradzić, jesteśmy w katastrofie demograficznej, katastrofie finansowej, jeśli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia - ocenił Biliński.

Podkreślił, że pierwszym punktem postulatów nie jest podwyżka wynagrodzeń tylko zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, do 6,8 proc. PKB. Jest to możliwe, eksperci mówią wręcz, że to jest konieczne i to jest inwestycja - mówił.

Biliński powiedział, że do "dziś nie było żadnych negocjacji" z protestującymi. W żadnym momencie nie było osoby z prerogatywami do podjęcia wiążących decyzji budżetowych. I my na to czekamy. My czekamy na panią premier, doszliśmy do muru, którego nie przeskoczymy - dodał.

Przewodniczący komisji Bartosz Arłukowicz poinformował, że na jej posiedzenie zaproszeni byli przedstawiciele ministerstwa finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Premier Beata Szydło, pytana w poniedziałek na konferencji o protest lekarzy rezydentów oceniła, że dialog z rezydentami zakończy się powodzeniem i sukcesem, a zmiany, które są zaproponowane przez ministra Radziwiłła, w znaczny sposób poprawią funkcjonowanie służby zdrowia oraz sytuację rezydentów.

W tej chwili rozmowy z rezydentami są prowadzone. Był na spotkaniu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, w tej chwili rozpoczęła się komisja zdrowia poświęcona tej tematyce - odpowiedziała. Dodała, że podczas dotychczasowych spotkań z rezydentami obecny był też przedstawiciel KPRM.

Radziwiłł: W poniedziałek wieczorem kolejne spotkanie z rezydentami

W poniedziałek o godz. 19 dojdzie do kolejnego spotkania między protestującymi rezydentami, a przedstawicielami resortu zdrowia – poinformował w Sejmie minister Konstanty Radziwiłł.

Zwrócił uwagę, że to nie on decyduje, kiedy zakończy się protest. Chcę bardzo mocno powiedzieć, że nie jest do końca tak, że minister zdrowia, albo ktokolwiek na sali jest kompetentny do tego, aby zakończyć ten protest, a przynajmniej taką jego formę. Ta decyzja musi zapaść wśród tych, którzy go zorganizowali i którzy prowadzą tę głodówkę – mówił.

Jak podkreślił minister, oczywiste jest, że w systemie służby zdrowia jest bardzo wiele do zrobienia. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości i nie chciałbym, jeżeli to ktoś tak odebrał, żeby twierdzić, iż polski system zdrowia po dwóch latach naszych rządów jest już bliski perfekcji. Oczywiście tak nie jest. Jest bardzo wiele do zrobienia. To są rzeczy, które narastały latami i niestety trzeba też czasu, żeby je naprawić" – oświadczył.

Rezydenci nie chcieli powiedzieć, gdzie odbyć ma się wieczorne spotkanie; jak mówili, nie mogą o tym informować.

W komisji zdrowia dezyderat o kontynuowaniu rozmów z rezydentami

Przegłosowaniem dezyderatu o kontynuowaniu rozmów ministra zdrowia z protestującymi rezydentami zakończyło się posiedzenie sejmowej komisji zdrowia poświęcone trwającemu protestowi głodowemu rezydentów.

Dezyderat zgłosił poseł PiS Tadeusz Dziuba, po wysłuchaniu informacji ministra zdrowia i przeprowadzeniu dyskusji. Komisja zwraca się w nim do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o kontynuowanie rozmów z protestującymi przedstawicielami rezydentów w celu znalezienia rozwiązania podnoszonych problemów.

Wcześniej posłowie odrzucili dezyderat szefa komisji Bartosza Arłukowicza(PO) mówiący o tym, że komisja zdrowia zgłaszała się do prezesa rady ministrów o natychmiastowe działania zmierzające do podjęcia rozmów z protestującymi rezydentami i zażegnanie konfliktu.

W ubiegłym tygodniu, w środę wieczorem odbyło się spotkanie rezydentów i ministra Radziwiłła, rozmowy nie przyniosły jednak rezultatu. Z kolei w czwartek rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś skierował pismo do rezydentów i MZ, w którym zaproponował, by WUM stał się platformą do rozmów pojednawczych pomiędzy stronami sporu oraz rozważenie możliwości włączenie Ombudsmana – Rzecznika Akademickiego WUM w rozmowy pomiędzy protestującymi, a Ministerstwem Zdrowia. Rzeczniczka prasowa WUM poinformowała w sobotę w komunikacie, że takie rozmowy odbyły się w piątek i sobotę. Nie przedstawiono jednak po nich żadnego komunikatu.