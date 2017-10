W poniedziałek doszło do kolejnego spotkania prezesa PiS z posłami. W trzecim z serii czterech spotkań wzięli udział m.in. posłowie PiS z Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny.

Ordynacja będzie zmieniona. Projekt już jest, ale temat "ruszy" po reformie wymiaru sprawiedliwości. To jest korekta ogólnych zasad - taką informację, według rozmówców PAP, przekazał uczestnikom spotkania prezes PiS. Jak miał zastrzec, ostateczny kształt zmian jest jeszcze do decyzji.

Podczas spotkania z posłami, prezes PiS poinformował też, że we wtorek prezydent Andrzej Duda otrzyma poprawki do projektów ustaw ws. Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.

Andrzej Duda pod koniec września zaprezentował swe projekty ustaw dotyczące SN i KRS. W miniony wtorek zostały one skierowane do konsultacji, a w piątek odbyło się trzecie już spotkanie prezydenta z prezesem PiS w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Podczas tego spotkania Kaczyński zapowiedział, że klub PiS zgłosi poprawki na piśmie do projektów, które wcześniej przedstawi prezydentowi.

Przygotowanie projektów o SN i KRS prezydent zapowiedział w lipcu po zawetowaniu poprzednich ustaw dotyczących o KRS i SN.