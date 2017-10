Jak zaznaczył wicepremier, wkrótce koalicja rządowa się poszerzy. Mam na myśli nie tylko poszerzenie się o kolejnych posłów, ale o kolejne ważne środowiska. Polska Razem zamierza wraz ze środowiskami wolnorynkowej prawicy powołać nowe ugrupowanie, ale to nowe ugrupowanie będzie częścią obozu Zjednoczonej Prawicy - powiedział Jarosław Gowin.

Skoro dołączają do nas nowe środowiska, polityczne i samorządowe, to rzeczą naturalną jest także zmiana szyldu - mówił. Jednocześnie zastrzegł, że na razie nie chce zdradzać konkretnych nazwisk ani nazwy nowego ugrupowania, ponieważ jest na to za wcześnie.

Myślę, że już wkrótce ogłosimy powstanie tej partii, natomiast jej kongres odbędzie się jeszcze jesienią - zaznaczył wicepremier. Wyjaśnił, że będzie to partia wolnorynkowa i jednocześnie konserwatywna w sprawach kulturowych i obyczajowych. Wzmacniam obóz Zjednoczonej Prawicy, koledzy z PiS o tym wiedzą i są tym faktem usatysfakcjonowani - podkreślił.