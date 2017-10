Kornel Morawiecki odniósł się w ten sposób we wtorek w Radiu WNET do doniesień medialnych - według których - razem z posłami koła Wolni i Solidarni ma przejść do klubu PiS.

Nie mam zamiaru w najbliższym roku przechodzić do klubu (PiS - PAP), chociaż bardzo dziękuję za zaproszenie i czuję się tym usatysfakcjonowany, że jestem im potrzebny - powiedział Kornel Morawiecki pytany, czy przewiduje "zasilenie klubu PiS". Zastrzegł jednocześnie, że nie jest w stanie przewidzieć, co wydarzy się w przyszłości.

Tłumaczył, że obecnie pomaga w tworzeniu partii Wolni i Solidarni, więc nie ma zamiaru przechodzić do klubu PiS. Jakbym wszedł do klubu (PiS - PAP) z tym zalążkiem tej partii, z tym kołem Wolni i Solidarni, to bym raczej spalił na panewce ten projekt, którego jestem gorącym zwolennikiem - powiedział Kornel Morawiecki.

Jego zdaniem, taka nowa formacja jest potrzebna - jako konstruktywna opozycja. Każdemu rządowi jest potrzebna jakaś naprawdę twórcza opozycja, konstruktywna, a ta opozycja, którą teraz ma Prawo i Sprawiedliwość, to opozycja negatywna, tylko kompletnie negująca, taka totalna opozycja - powiedział poseł koła Wolni i Solidarni.

Według K. Morawieckiego negatywna opozycja jest niepotrzebna, natomiast potrzebna jest opozycja, która spiera się, kwestionuje pewne rozwiązania.

We wrześniu podczas konferencji prasowej w Sejmie Kornel Morawiecki zapowiedział, że w styczniu 2018 roku odbędzie się spotkanie koła poselskiego Wolni i Solidarni ws. przekształcenia go w partię polityczną. Podkreślił, że chciałby, aby nowa formacja wystartowała w najbliższych wyborach samorządowych i parlamentarnych.

Do koła poselskiego Wolni i Solidarni, oprócz Morawieckiego, należą także Małgorzata Zwiercan i Ireneusz Zyska. Kornel Morawiecki, to legendarny twórca Solidarności Walczącej w okresie stanu wojennego. W wyborach do Sejmu w 2015 r. startował z listy Kukiz'15. W kwietniu ub.r. wystąpił z klubu Kukiz'15. Stało się to po tym gdy posłanka Małgorzata Zwiercan - za to, że zagłosowała w jego imieniu - została usunięta z tego klubu.