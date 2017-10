Joanna Mucha (PO) mówiła we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie, że "jest konieczność, żeby określić plan na kolejne 25 lat". - To nasze pokolenie, pokolenie czterdziestolatków, powinno wziąć na siebie trud przygotowania takiego planu, programu i przekonania Polaków do jego realizacji - zaznaczyła. Poinformowała, że przygotowała założenia takiego programu.

Schetyna, pytany przez PAP o propozycję Muchy uznał, że to "ciekawy materiał". - Bardziej oceniłbym go jako wizję, pewnego rodzaju spojrzenie na przyszłość - dodał przewodniczący PO. - To taki zarys programu. Przekażemy go do komisji programowej, bo przygotowujemy program na 21 października - podkreślił.

Mucha zapowiedziała, że będzie chciała swój program przedstawić liderom partii opozycyjnych. - Dzisiaj miałam szansę spotkać się z przewodniczącym Grzegorzem Schetyną, jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie jutro, żeby porozmawiać o konkretnym programie - dodała. Według niej Schetyna przyjął jej propozycje "z dużym zainteresowaniem". - Zaproponowałam, żebym mogła przedstawić te założenia na naszej Radzie Programowej 21 października - dodała.

Schetyna potwierdził w rozmowie z PAP, że do takiego spotkania w środę dojdzie. Pytany o propozycję Muchy zaprezentowania założeń na październikowej konwencji odparł, że "jej scenariusz będzie pisał zespół programowy".

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec powiedział PAP, że klub PO "nie miał jeszcze okazji zapoznać się z propozycjami Joanny Muchy". - Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o kwestiach programowych, odbywały się również spotkania różnych gremiów decyzyjnych, zarządu czy zespołu programowego w sprawach programu. Do tej pory nie mieliśmy okazji się z tym zapoznać, więc dobrze by było, by w tych gremiach te przemyślenia zostały zaprezentowane - podkreślił.

"Może jedno albo dwa ciekawe przemyślenia tam będą"

Grabiec przypomniał, że od kilku miesięcy trwają prace nad programem PO. - Jeśli posłowie mają ciekawe pomysły to z całą pewnością warto to wykorzystać. My się temu przyjrzymy, co pani poseł przygotowała - zadeklarował.

Z kolei szef klubu PO Sławomir Neumann, odnosząc się do inicjatywy Muchy powiedział, że Platforma ma program "Polski po PiS". - Nie wiem co pani poseł Mucha robiła w ostatnich miesiącach, poza pisaniem książki, być może teraz kolejnej książki - powiedział Neumann dziennikarzom w Sejmie.

Pytany, czy dla Joanny Muchy jest jeszcze miejsce w klubie PO, podkreślił, że Platforma jest "partią wolności". - Mamy ludzi, którzy tę wolność traktują w bardzo, czasami, otwarty sposób. Czekam na ten materiał, bo może jakieś ciekawe jedno, czy dwa przemyślenia tam będą. Natomiast program partii tworzy się w oparciu o ekspertów, o duże zespoły ludzi, którzy pracują i przewidują też konsekwencje też poszczególnych działań - mówił polityk.