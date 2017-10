- Niewiele mogę o tym spotkaniu powiedzieć poza tym, że spotkanie odbyło się oczywiście w bardzo miłej atmosferze. Pan prezes Jarosław Kaczyński przyjął zaproszenie prezydium, władz Polski Razem. Rzeczywiście dyskutowaliśmy o dalszej współpracy, dyskutowaliśmy o tych najbardziej palących problemach politycznych, takich jak kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości - powiedział Gowin na konferencji prasowej w Bydgoszczy.

Szef Polski Razem zaznaczył, że jego zdaniem "koalicja jest mocno scementowana".

Gowin pytany, czy poruszano sprawę zapowiadanego przez niego tworzenia szerokiego ugrupowania, powiedział: "tak, pan prezes był przeze mnie szeroko informowany, że taka partia powstanie"

- Już w najbliższych dniach przekażemy informację jakie środowiska będą stanowić trzon nowej partii, chociaż chcę podkreślić, że w przyszłości na pewno będą dołączać do niej nowi politycy i nowe środowiska zarówno polityczne, jak i samorządowe. Natomiast bardzo mocno chcę podkreślić, że od początku zaplanowaliśmy powstanie tej nowej siły politycznej jako wzmocnienie obozu Zjednoczonej Prawicy - mówił wicepremier.

Gowin stwierdził, że obóz Zjednoczonej Prawicy poszerzy się o nowe, ważne środowiska o profilu bardziej wolnorynkowym.

- Taka wolnorynkowa prawica dzisiaj w Polsce jest rozproszona. Pora na scalanie zwolenników wolnego rynku, swobodnej konkurencji, niskich podatków, prywatnej własności. Z jednej strony scalenie, a z drugiej strony wejście pod ten wielki namiot jakim jest Zjednoczona Prawica - podkreślił.

Gowin w kwestii projektów prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa wskazał, że trzeba poczekać na odpowiedź prezydenta na postulaty przedstawione przez prezesa PiS w imieniu całej koalicji rządowej.

- Wygląda na to, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby osiągnąć porozumienie. Ja nie mam wątpliwości, że projekt prezydencki wolny jest od wad, które spowodowały, że pan prezydent słusznie w naszym przekonaniu zawetował poprzednie dwie ustawy. Wyborcy wyraźnie oczekują od obozu Zjednoczonej Prawicy dwóch rzeczy: po pierwsze głębokich reform, chcę zapewnić, że te głębokie reformy, także wymiaru sprawiedliwości, nastąpią, ale po drugie - wyborcy oczekują od nas jedności - ocenił.

Prezes Polski Razem przyznał, że "to oczekiwanie w ostatnich tygodniach, miesiącach wystawione było na lekką próbę". - Mam wrażenie, że zbliżamy się do takiego momentu, że przejdziemy przez to zawirowanie - powiedział Gowin.

Podkreślił, że zna propozycje przedstawione przez PiS prezydentowi i "kierunkowo je akceptuje".

- Natomiast za nim zajmę oficjalne stanowisko chciałbym, tak jak my wszyscy w obozie Zjednoczonej Prawicy, znać stanowisko pana prezydenta. Jeżeli pan prezydent zaakceptuje te poprawki, to moim zdaniem uchwalenie obu ustaw - o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, będzie kwestią najbliższych tygodni - powiedział prezes Polski Razem.