W piątek w radiowej Jedynce szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedział, że w piątek, w godzinach okołopołudniowych zostanie ogłoszone powstanie nowej formacji politycznej.

Pokażemy grupę inicjatywną, ale to oczywiście jest dopiero początek, stopniowo będą dołączać do nas kolejne środowiska, kolejni politycy, a cały projekt ujawnimy 4 listopada podczas kongresu odnowionej partii - mówił Gowin.

Nowa formacja - jak mówił wicepremier - będzie mieć wolnorynkowy program osadzony na tradycyjnych wartościach. My wierzymy w gospodarce w wolny rynek, w niskie podatki, w prywatną własność, natomiast w sferze wartości trzeba stawiać na to, co sprawdzone przez tradycję, czyli na rodzinę, na patriotyzm, na wiarę - wskazywał.

Podkreślił, że nowa partia jest elementem poszerzenia obozu Zjednoczonej Prawicy, a prezes PiS Jarosław Kaczyński "wyrażał radość z tego poszerzenia".

Gowin zaznaczył, że nazwa nowej formacji zostanie ujawniona podczas listopadowego kongresu poszerzonej Polski Razem. W piątek z kolei zostanie przedstawiony program nowej partii oraz nazwiska części polityków, którzy dołączą do formacji.

Dodał, że program nowej partii stawiał będzie na samorządność. Silnym filarem nowego ugrupowania będą samorządowcy - oświadczył.