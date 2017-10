Według portalu do 10 października 2017 roku Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pięć skarg na uzasadnienie decyzji komisji weryfikacyjnej, dotyczące uchylenia reprywatyzacji i odmowy uwzględnienia wniosku dekretowego. Chodzi o głośne nieruchomości leżące w samym centrum stolicy: Chmielną 70, Sienną 29, Twardą 8 i 10, warte setki milionów złotych.

Onet twierdzi, że miasto wniosło do sądu o uchylenie tych ustaleń, które obciążają urzędników stołecznego ratusza, przeprowadzających czynności reprywatyzacyjne. Według portalu zaskarżone decyzje stwierdzają m.in. bierność prezydenta Warszawy, nieustalenie w sposób prawidłowy kręgu stron postępowania dekretowego, zaniechanie czynności dowodowych, czy też akceptowanie przez ścisłe kierownictwo warszawskiego ratusza, w tym samą Gronkiewicz-Waltz, wydawania decyzji reprywatyzacyjnych.

Według cytowanego przez portal stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości Hanna Gronkiewicz-Waltz idąc do sądu, chce doprowadzić do uchylenia wydanych przez komisję decyzji, co w praktyce – jeśli WSA przychyli się do wniosku – oznaczać będzie zwrot nieruchomości handlarzom roszczeń i stratę dla miasta wielu milionów złotych.

Jaki: Gronkiewicz-Waltz nie chce, aby majątek wrócił do miasta

Hanna Gronkiewicz-Waltz nie chce, aby majątek wrócił do m.st. Warszawy; lepiej, aby został w rękach handlarzy - tak szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki odniósł się do informacji, że miasto skierowało do sądu kilka skarg na uzasadnienia decyzji ws. reprywatyzacji.

Czyli HGW nie chce, aby majątek wrócił do miasta. Lepiej, aby został w rękach handlarzy! Niebywały skandal - napisał na Twitterze. Wcześniej tweetował: Jak człowiek myśli, że już nic gorszego ws. afery rep. nie może sie wydarzyć to ...HGW skarży korzystne dla miasta decyzje!.

Ratusz: Miasto zaskarżyło wyłącznie fragmenty uzasadnień decyzji komisji weryfikacyjnej

Miasto zaskarżyło do sądu administracyjnego wyłącznie ściśle określone fragmenty uzasadnień decyzji komisji weryfikacyjnej; same rozstrzygnięcia są korzystne dla m.st. Warszawy i nie są przedmiotem zaskarżenia – przekazał PAP rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk.

Milczarczyk w rozmowie z PAP podkreślił, że miasto, reprezentowane przez prezydenta m.st. Warszawy, zaskarżyło fragmenty uzasadnień w sprawach dotyczących nieruchomości przy ul. Twardej 8 i 10, Siennej 29 i Chmielnej 70. Podkreślaliśmy w złożonych skargach, że rozstrzygnięcia (sentencje) decyzji komisji są korzystne dla miasta i, jako takie nie są przedmiotem zaskarżenia. Przedmiotem zaskarżenia są wyłącznie niektóre fragmenty uzasadnień decyzji - przekazał.

Miasto podkreśla, że możliwość zaskarżenia samego uzasadnienia decyzji, która nie skutkuje uchyleniem decyzji, ale uchyleniem wyłącznie określonych fragmentów uzasadnienia decyzji, została potwierdzona w orzecznictwie sądów administracyjnych.