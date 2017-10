Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w sobotę w RMF FM wyraził opinię, że "doszło do rozdźwięku między prezydentem a obozem rządowym". - Można się zastanawiać, kto popełnił więcej błędów. Moim zdaniem więcej błędów było po naszej stronie - przyznał.

Zdaniem wicepremiera prezydent Andrzej Duda "padł ofiarą bardzo ostrych ataków". - Ciągle jeszcze pada. Mówię to z ubolewaniem. Uważam, że wszyscy, którzy czują się współodpowiedzialni za dobrą kondycję polskiej prawicy, powinni powściągnąć języki - podkreślił Gowin.

Jak mówił, liczy zarówno na to, że obóz Zjednoczonej Prawicy wypracuje "rozwiązania, które zyskają akceptację pana prezydenta", jak i na "mniej takich wypowiedzi, które niepotrzebnie podnoszą emocje" ze strony ośrodka prezydenckiego.

Zauważył, że na linii Pałac Prezydencki-obóz rządowy padło wiele "niepotrzebnych słów". - I po naszej stronie - umownie mówiąc "naszej" - i po stronie ośrodka prezydenckiego. To nie były w żadnym przypadku słowa samego pana prezydenta - zaznaczył.

Wicepremier ocenił, że model urzędu prezydenta w Polsce wskazuje na jego ponadpartyjność. - Ci, którzy chcieliby wciągać pana prezydenta Dudę w utarczki partyjne, czyniliby szkodę i jemu samemu, i polskiemu państwu - podkreślił.

Gowin zauważył również potrzebę równowagi między pozycją prezydenta a rządu. - Pozycją prezydenta jako jednak arbitra - nie przedstawiciela obozu rządowego, tylko arbitra i mediatora - a z drugiej strony pozycją obozu rządowego, który ma samodzielną większość, ale nie ma większości konstytucyjnej i my też musimy przyjąć to z pokorą - powiedział.

Wicepremier przyznał, że liczy na porozumienie między prezydentem a obozem rządowo-parlamentarnym w związku z reformą sprawiedliwości. Jak ocenił, propozycje poprawek do ustaw dotyczących SN i KRS, które obóz Zjednoczonej Prawicy przedstawił Andrzejowi Dudzie, "co do zasady realizują jego oczekiwania".

Opozycja w przypadku impasu, w przypadku niezdolności do wyłonienia członków KRS większością 3/5, w tym drugim kroku będzie miała zagwarantowany wybór sporej liczby sędziów - zaznaczył Gowin.

Prezydent we wtorek otrzymał poprawki PiS do projektów ustaw o SN i KRS. Ich treść nie jest dokładnie znana - wiadomo, że dotyczą m.in. rozwiązań na wypadek, gdyby Sejm nie zdołał (jak proponuje prezydent) większością trzech piątych głosów wybrać członków KRS będących sędziami.

Andrzej Duda zaprezentował swe projekty ustaw dotyczące SN i KRS pod koniec września. Ich przygotowanie zapowiedział w lipcu po zawetowaniu dotyczących tych kwestii ustaw autorstwa PiS.