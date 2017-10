Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 12 proc. badanych nie było zdecydowanych, komu przekazaliby swoje poparcie. 27 proc. badanych zdecydowanie, a 35 proc. z wahaniem, potwierdziła gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, gdyby miały się one odbyć w najbliższą niedzielę. 14 proc. ankietowanych na pewno by nie poszło na głosowanie, a 13 proc. zadeklarowało, że raczej nie zagłosowałoby w wyborach. 11 proc. Polaków wahało się czy iść, czy nie iść do głosowania i udzieliło odpowiedzi „jeszcze nie wiem”.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 6-11 października 2017 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1019 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.