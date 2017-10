We wtorek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan spotkał się z w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmawiał także z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Prezydenci Polski i Turcji wzięli udział w Forum Gospodarczym.

Łapiński pytany w środę w Radiu Zet o tę wizytę ocenił, że "to była dobra wizyta". - Był prezydent kraju, który jest członkiem NATO, jest naszym sojusznikiem w Pakcie Północnoatlantyckim. Kraju, który ma drugą co do liczebności armię w NATO (...). Kraju, który ma też kluczowe znaczenie dla tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, a także kluczowe znaczenie dla tego, co się dzieje z kryzysem uchodźczym - podkreślił.

Na pytanie, czy okoliczności wizyty Erdogana w Polsce nie były "marne" w kontekście zamachu stanu, który miał tam miejsce, Łapiński odparł: "Ale marne okoliczności nie były, żeby prezydent Erdogan był zapraszany na szczyt G20 do Niemiec i rozmawiał z Angelą Merkel, marne okoliczności nie były, żeby rozmawiał z Donaldem Tuskiem, z Jeanem Claudem Junckerem, z prezydentem Francji".

Dopytywany, czy prezydent Duda rozmawiał z Erdoganem na temat praw człowieka w Turcji, rzecznik prezydenta powiedział, że pomiędzy prezydentami odbyła się szczera rozmowa. - Poruszane były różne tematy, nawet takie, które być może są w pewien sposób kłopotliwe dla strony drugiej - zaznaczył.