Wszyscy powinniśmy absolutnie z większym szacunkiem traktować Jarosława Kaczyńskiego, bo jest to jedyny człowiek, któremu udało się uzyskać tak ogromny sukces - stwierdziła w rozmowie z wPolsce.pl rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek.

Wcześniej o tym, że prezydent Andrzej Duda powinien okazywać więcej szacunki prezesowi Kaczyńskiemu i witać go osobiście podczas spotkań w Belwederze, mówiła Krystyna Pawłowicz. Według posłanki Pawłowicz fakt, iż prezydent nie wita w progu Jarosława Kaczyńskiego jest "upokarzaniem prezesa".

Ten człowiek od dwudziestu paru lat jest tak nieprzyzwoicie hejtowany, że ja się dziwię, że wśród polityków, wśród dziennikarzy jest tak niewiele osób, które staną murem za tym człowiekiem. To jest po prostu nieprzyzwoite, z czym się on spotyka - mówiła.

Jak mówiła Beata Mazurek, prezes PiS nie jest małostkowy, nie przejmuje się negatywny opiniami na swój temat, przez co pokazuje, jaką ogromną ma klasę w sobie.

Ja go za to zawsze będę broniła. Oczywiście uważam, że szacunek absolutnie mu się należy - zaznaczyła. - Gdybym ode mnie zależało i mogłabym cokolwiek doradzić, to oczywiście, że bym zachęcała do tego, żeby go witał - stwierdziła Mazurek.