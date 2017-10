Wojciech Czuchnowski na łamach "Gazety Wyborczej" opisuje drogę, jaką Mariusz Muszyński przeszedł w służbach i w MSZ. Sugeruje, że z zebranych danych wynika, że wiceprezes TK mógł od połowy lat 90 "prowadzić" obecną prezes TK, Julię Przyłębską. "Poznali się na placówce w Berlinie i przez lata utrzymywali relacje, których charakter mógł być związany z pracą Muszyńskiego dla specsłużb" - czytamy w artykule. Autor dodaje, że podczas pracy w stolicy Niemiec obecny wiceprezes TK miał złożyć wniosek o przekwalifikowanie Przyłębskiej na "osobowe źródło informacji", a potem nadał jej pseudonim i miał zostać jej oficerem prowadzącym. Dlatego też "Gazeta Wyborcza" stawia hipotezę, że "trybunałem kierują ludzie specsłużb, a proces jego przejęcia przez władzę mógł odbywać się pod kontrolą tych służb".

Jednocześnie jednak autor tekstu przyznaje, że materiał oparto na relacjach niezależnych źródeł, jednak osoby te nie chciały wystąpić w tekście pod nazwiskiem. Gazeta nie ma też kopii dokumentów, dotyczących działalności Muszyńskiego w służbach, bo "takie materiały należą do najbardziej strzeżonych tajemnic" i nie są dostępne dla dziennikarzy. Czytamy też, że bohaterowie tekstu nie odpowiedzieli na pytania dziennikarzy. Andrzej Przyłębski, mąż prezes TK i ambasador w Berlinie stwierdził jedynie, że "nie zamierza ustosunkować się do absurdalnych insynuacji". Zapowiedział też, że "dalsze nękanie" skończy się pozwem do sądu.

Na artykuł już zareagował TK. Biuro Trybunału Konstytucyjnego oświadcza, że zapowiadana na stronie internetowej wyborcza.pl publikacja prasowa redaktorów Wojciecha Czuchnowskiego i Anny Czuby zawiera fałszywe informacje i insynuacje na temat rzekomej przeszłości obecnych władz Trybunału Konstytucyjnego - poinformował PAP Marcin Koman z Biura TK.