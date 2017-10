W 22. odcinku "Ucha Prezesa" pokazano płomienny romans Borysa Budki z PO i Kamili Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej.

- Ktoś nie miał żadnego pomysłu na to, w jaki sposób wpleść mnie w ten serial, więc wymyślił całkowicie fikcyjny wątek. Szkoda, że nie pomyślał, że tego typu wyssane z palca brednie, mogą dotknąć również moich najbliższych. A moja tolerancja kończy się w miejscu, w którym dotyka się mojej rodziny – skomentował Borys Budka.

Jak podkreślił, "dla niego ten serial się skończył". - Każdy, kto mnie zna, wie, że mam poczucie humoru i duży dystans do siebie. No a z racji bycia politykiem, muszę mieć też grubą skórę. Niestety, to co zrobiono w ostatnim odcinku "Ucha Prezesa", nie mieści się już w kategoriach żartu czy kabaretu. To było żenujące - stwierdził w "Dzienniku Zachodnim".