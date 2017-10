Odnosząc się do zastrzeżeń KE wobec reformy sądownictwa w Polsce Witold Waszczykowski oświadczył: Władza sądownicza to ostatnia część polskiego systemu, która nie została jeszcze zdemokratyzowana po upadku komunizmu. Jest skorumpowana i niewydajna. My zostaliśmy wybrani z obietnicą jej modernizacji. Nie staramy się zagrozić autonomii sądownictwa. Nic nie wymyślamy. Nie ma niczego, co nie istniałoby w innych krajach europejskich. Trwa dyskusja" - dodał Waszczykowski, który przebywa z wizytą we Włoszech.

Lecz Komisja - zauważył minister - myśli, że jesteśmy zbyt młodą demokracją i to, co jest dobre dla Francji czy dla innych, nie jest dobre dla nas. Bruksela jest uprzedzona i używa zbyt wielu standardów. Nie pójdziemy na kompromis, w tej sprawie popiera nas 70 procent ludności - ocenił szef dyplomacji. Wyraził przekonanie, że ze strony Unii nie będzie żadnych sankcji. Nie jest prerogatywą Komisji ingerowanie w nasze sprawy - zaznaczył Waszczykowski.

Pytany o kwestię reparacji wojennych od Niemiec, odparł: Musimy zamknąć raz na zawsze drugą wojnę światową. Polska jest jednym z krajów, który najbardziej ucierpiał; mieliśmy ponad 6 milionów ofiar, 12 milionów Polaków wyemigrowało albo pozostało poza naszymi granicami. Kraj został zniszczony, a my nie dostaliśmy żadnej rekompensaty, musieliśmy nawet przekreślić skromne reparacje przyznane przez Niemcy wschodnie, bo tego chciał ZSRR - oświadczył.

Teraz trwa dyskusja, o nic jeszcze nie prosiliśmy. Trzeba wyjaśnić wszystkie aspekty prawne, dokonać dokładnej kalkulacji strat, potem zdecydujemy. Uważam, że nawet tylko symbolicznie musi być jakaś forma rekompensaty - oświadczył szef polskiej dyplomacji.

W wywiadzie Waszczykowski sprzeciwił się też propozycji osobnego budżetu dla strefy euro, co proponuje prezydent Francji Emmanuel Macron. Gdzie są pieniądze? - zapytał polski minister. Zadał też pytanie: Czy ma to pomóc francuskiej gospodarce?. Propozycję tę nazwał bardzo egoistyczną, bez żadnej mocnej podstawy.

Pytany o to, jakie stanowisko Polski przedstawi na konferencji OBWE w Palermo na temat imigracji, szef dyplomacji przypomniał o zaangażowaniu finansowym naszego kraju w łącznej wysokości 58 mln euro oraz o udziale w operacji morskiej Sophia. Następnie zaznaczył, że Polska przyjęła ogromną liczbę imigrantów z Ukrainy.

Staraliśmy się zastosować przypadającą nam część zobowiązań, wynikających z decyzji UE o relokacji uchodźców, przebywających obecnie we Włoszech czy Grecji. Ale kiedy wysłaliśmy naszych funkcjonariuszy do spraw bezpieczeństwa do ośrodków pobytu, nie mogli oni dokonać identyfikacji osób przeznaczonych do relokacji; albo nie miały one dokumentów, albo miały ich za dużo - oświadczył Waszczykowski.

Następnie podkreślił: Kiedy zapytaliśmy, kto chce dobrowolnie udać się do Polski, nikt się nie zgodził; w XXI wieku, w nowoczesnej Europie nie można zmuszać ludzi do relokacji wbrew ich woli. Szef MSZ oznajmił, że Polska nie zastosuje się do decyzji UE w sprawie uchodźców. Jak powiedział, to byłoby niepotrzebne, bo zaraz po przyjeździe do Polski uciekliby do Niemiec.

Mówiąc o obronie europejskiej, Waszczykowski wyjaśnił, że Polska nie jest jej przeciwna. Ale mamy już NATO - przypomniał. Zadeklarował, że Polska może brać udział w tym przedsięwzięciu, lecz nie w konkurencji dla NATO. Nie mamy zbyt wielu środków do dyspozycji - zastrzegł i przypomniał, że w przeciwieństwie do innych krajów, takich jak Francja, Niemcy czy Włochy, Polska przeznacza 2 proc. PKB na obronność.