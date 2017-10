W poniedziałek portal Onet. napisał artykuł pt. "Śledztwo w sprawie działania na szkodę SKOK. Pod lupą prokuratury dziennikarze". Według portalu w systemie SKOK zniknęły grube miliardy, a prokuratura - zamiast wziąć pod lupę SKOK-owych bossów - zajęła się dziennikarzami, którzy ujawnili fatalną sytuację finansową kas. "Prokuratura podjęła na nowo śledztwo z doniesienia SKOK, które przed wyborami zostało zakończone odmową wszczęcia. Na celowniku znaleźli się dziennikarze, którzy ujawnili audyty ilustrujące złą sytuację finansową SKOK" - podkreślono.

Na konferencji prasowej w Sejmie posłanka PO Izabela Leszczyna odnosząc się do tych doniesień powiedziała, że prokuratura Zbigniewa Ziobry nie tylko ochrania oszustów działających w sektorze SKOK, ale jeszcze zastrasza dziennikarzy, którzy piszą o tym, jaka jest naprawdę sytuacja w tym sektorze.

Według niej prokuratura zastrasza dziennikarzy za ich artykułu z 2013 i 2014 roku, kiedy to Platforma doprowadziła do objęcia SKOKi Nadzorem Publicznym. Wtedy ujawnione zostały na otwartej komisji finansów publicznych przez przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka rozbieżności pomiędzy tym, co SKOKi deklarowały w sprawozdaniach finansowych, a tym co odkryli zewnętrzni audytorzy - mówiła Leszczyna.

Zdaniem posłanki za opisywanie tych prawdziwych informacji SKOK Stefczyka pozwał wówczas dziennikarzy mówiąc, że to pomówienia. Prokuratura oczywiście umorzyła wtedy śledztwo, bo to nie były pomówienia tylko fakty - zaznaczyła posłanka.

Dzisiaj sam Zbigniew Ziobro i prokuratura okręgowa w Warszawie wznawia to śledztwo i zmienia kwalifikacje czynu mówiąc o tym, że to nie były pomówienia, ale artykuły dziennikarzy były wymierzone w system SKOK i to były działania na szkodę SKOK - zaznaczyła Leszczyna.

W jej ocenie dopóki PiS będzie ukrywał oszustwa, dopóty sytuacja w sektorze SKOK będzie właśnie taka, że podatnicy polscy będą płacić kolejne miliardy na upadające SKOKi. Zdaniem Jarosława Urbaniaka (PO) polityczna prokuratura Zbigniewa Ziobry nie służy w Polsce temu, aby ścigać złodziei tylko zastrasza tych, którzy prawdziwie o tym piszą i mówią. Polityczna prokuratura Zbigniewa Ziobry to prokuratura, która zastrasza tych, którzy mówią o złodziejach, natomiast w ogóle nie ściga złodziejów. To jest coś skandalicznego - podkreślił.