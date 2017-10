Z naszych informacji wynika, że na fotel premiera miałby przesiąść się Jarosław Kaczyński. Lider PiS waha się jednak, czy wzięcie formalnej odpowiedzialności za rząd nie spowoduje spadków w sondażach i nie sprawi, że realna dziś wizja zwycięstwa w wyborach za dwa lata się oddali.

Decyzja ma być upubliczniona najpóźniej na początku grudnia. Jeśli prezes ma być premierem, to nie ma lepszego momentu. To teraz najbardziej prawdopodobny wariant – mówi polityk z otoczenia szefa PiS. Równocześnie twierdzi, że z wyścigu do fotela w Al. Ujazdowskich odpadł Mateusz Morawiecki.

Po co jednak zmieniać premiera, skoro notowania i partii, i Beaty Szydło są dobre? Szefowa rządu ma zaufanie społeczne na poziomie 58 proc. A sam PiS w sondażach ma historyczne wyniki przekraczające 40 proc. Na Nowogrodzkiej kipi frustracja związana ze sposobem rządzenia. Jest poczucie, że

premier nie istnieje. Decyzje w takich sprawach, jak Centralny Port Komunikacyjny czy dalsze uszczelnianie VAT, są odwlekane - mówi polityk z otoczenia prezesa partii.

