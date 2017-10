Sylwester Chruszcz ocenił w rozmowie z PAP, że klub Kukiz'15 jest opozycją, która tylko recenzuje. Nie odpowiada mi to - oświadczył. Uważam, że trzeba poprzeć sukcesy rządu prawicy i dołączyć do obozu, który w realny, historyczny sposób dokona reformy kraju - powiedział poseł. Marek Jakubiak (Kukiz'15) w rozmowie z PAP przyznał, że o odejściu Chruszcza z klubu Kukiz'15 dowiedział się z prasy. Nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczony tą decyzją. Nie spodziewałem się teg" - zaznaczył.

Mężczyzn poznaje się po tym jak odchodzą. Mógł mieć na tyle odwagi cywilnej i dobrego wychowania, dobrego smaku, żeby z przewodniczącymi (klubu) porozmawiać, wyjaśnić swoje (racje), przecież wie, że nic by mu się nie stało - powiedział Jakubiak. Zapewnił, że klub Kukiz'15 jest klubem pluralistycznym. Rozumiem, że można mieć własne poglądy polityczne, bo tak jest w klubie Kukiz'15, rozumiem, że można mieć swoje partykularne interesy, ale najpierw z przyjaciółmi, z kolegami trzeba rozmawiać a nie zostawiać ich w takiej sytuacji - ja teraz za jego czyny się tłumaczę - powiedział Jakubiak. Jeżeli jest tak, że to się robi za plecami, to jest więcej niesmaku, niż smaku - ocenił Jakubiak. Przyznał, że ten niesmak pozostanie.

Po odejściu Chruszcza, klub Kukiz'15 będzie liczył 32 posłów.