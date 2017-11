Poseł PO Marcin Kierwiński wyraził w czwartek nadzieję, że w nadchodzących wyborach samorządowych wygra najlepszy kandydat dla Warszawy. Ja jestem osobiście przekonany, że tym najlepszym kandydatem jest Rafał Trzaskowski; nie dlatego, że jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, ale jest osobą szalenie doświadczoną w polityce, dobrze odbieraną po tej opozycyjnej stronie sceny politycznej, z dużym doświadczeniem warszawskim - powiedział Kierwiński w TVN24

Odnosząc się do wpisu wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego na twitterze, gdzie zamieścił zdjęcie Trzaskowskiego z prezydent Warszawy oraz słowa: "PO rozpoczęła walkę o 4 kadencję HGW", Kierwiński odparł: Rozumiem, że tego typu tweety mogą trafiać do bardzo mało wyrobionego elektoratu. Zdaniem posła ocena, iż ktoś jest złym kandydatem tylko dlatego, że pojawił się z konkretną osobą na zdjęciu jest czymś żenującym.

Szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer uważa, że to, co działo się na Twitterze w sprawie kandydatury Trzaskowskiego pokazuje, że PiS tylko czekał na tę kandydaturę. Ja bym nie dzieliła elektoratu na bardziej i mniej wyrobiony – przekonywała. Jak tłumaczyła, należy spodziewać się, że komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji będzie miejscem uprawiania PR-u mającego na celu zdyskredytowanie całego środowiska Platformy Obywatelskiej. Kierwiński zauważył, że Rafał Trzaskowski nigdy nie miał nic wspólnego z reprywatyzacją. Podkreślił, że Platforma to 12 lat realnej zmiany w Warszawie.

Jest to czas liczenia szabel, a co zrobił Grzegorz Schetyna? Wystąpił z małym pistolecikiem i wystrzelił kapiszona - oceniła Lubnauer. Jej zdaniem racja stanu wymaga porozumienia w całej Polsce, a Grzegorz Schetyna spowodował, że jedyną rozmową w Warszawie będzie ta o reprywatyzacji.

Lubnauer powoływała się też na badania opinii publicznej, które – jak mówiła - dość jednoznacznie wskazują, że zarówno elektorat PO, jak i Nowoczesnej widzi już tej chwili jednoznacznie, że jest wspólny interes w tym żeby między PO a Nowoczesną było jakieś porozumienie.

Politycy PO i N byli pytani, czy prawdą jest, że był już przygotowany projekt porozumienia obu partii, jednak nie zgodził się na to przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Informację tę potwierdziła szefowa klubu Nowoczesnej. Był projekt przygotowany, natomiast to są rozmowy, które uważamy, że nie odbywają się przy mediach - powiedziała Lubnauer. Pragnę przypomnieć, że to Grzegorz Schetyna był człowiekiem, który jako pierwszy powiedział o wspólnej liście 0 zauważył Kierwiński.

Jego zdaniem PO i Nowoczesna w wielu miejscach powinny mieć wspólnych kandydatach, jednak wyróżnikiem tego kandydata powinny być realne szanse odsunięcia PiS-u od władzy. Wydaje się, że Rafał Trzaskowski jest dość naturalnym wspólnym kandydatem – ocenił.

Grzegorz Schetyna oświadczył w czwartek na konferencji prasowej, że "chciałby, żeby Rafał Trzaskowski był kandydatem Platformy Obywatelskiej i całej zjednoczonej opozycji w wyborach na prezydenta m.st. Warszawy". Wcześniej Nowoczesna zapowiedziała, że jej kandydatem na to stanowisko będzie członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Paweł Rabiej.