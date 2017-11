Bielan powiedział w RMF FM, że nowe ugrupowanie - które zostanie zaprezentowane na sobotnim kongresie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oraz Konwencji Zjednoczeniowej - ma być trwałym elementem obozu Zjednoczonej Prawicy.

Zależy nam na tym, żeby obóz prawicy był maksymalnie inkluzywny - podkreślił wicemarszałek Senatu. Wyjaśnił, że chodzi o to, aby zapraszać do niego środowiska, które były dotąd poza tym obozem. Chcemy rządzić długo, skutecznie i dobrze - mówił Bielan. Jak dodał, on sam opowiada się za koncepcją "wielkiego namiotu", w którym współpracują rozmaite środowiska prawicowe.

Chcemy, żeby cała prawica, cały obóz Zjednoczonej Prawicy, był jak bawarskie CSU. Chcemy łączyć tradycję i nowoczesność - oświadczył wiceprezes Polski Razem. Jak tłumaczył, CSU skutecznie zmodernizowało Bawarię, która "z jednego z najbardziej zacofanych landów niemieckich, stała się jednym z najlepiej rozwiniętych terenów w całej Europie".

W sobotę na PGE Narodowym w Warszawie wicepremier Jarosław Gowin zaprezentuje nowe ugrupowanie, powstałe z jego obecnej partii Polski Razem, Republikanów oraz środowisk wolnościowych i samorządowych. Zostanie również przedstawiona nowa nazwa formacji. Gowin zapowiadał, że zostaną przedstawione także "zręby programu" nowej formacji.

Z programu wydarzenia, zapowiedzianego jako "Kongres Polski Razem Zjednoczonej Prawicy" oraz "Konwencja Zjednoczeniowa Polski Razem, Republikanów, środowisk wolnościowych i samorządowych", wynika, że rozpocznie się ono o godz. 9. Głos zabiorą m.in. wicepremier Jarosław Gowin, liderzy środowisk wchodzących w skład nowego ugrupowania, w tym reprezentanci Republikanów, środowisk wolnościowych, samorządowych i parlamentarzystów.

Gości kongresu i konwencji przywitają: wicemarszałek Senatu Adam Bielan oraz wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która - jak mówił wicepremier na początku października - mogłaby być wspólną kandydatką Zjednoczonej Prawicy (PiS, Polska Razem, Solidarna Polska) na prezydenta Krakowa.

Z dotychczasowych zapowiedzi Gowina, wynika że w skład nowej partii wejdą Republikanie oraz Chrześcijański Ruch Samorządowy, z którym związany jest m.in. b. prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki.

Nowa partia ma być konserwatywna, ale - jak podkreślał wicepremier - "zbudowana nowocześnie według zachodnich wzorów".