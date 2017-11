Gowin na konferencji prasowej w przerwie Kongresu Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oraz Konwencji Zjednoczeniowej Polski Razem, Republikanów, środowisk wolnościowych i samorządowych, podkreślił, że obóz rządzący jest nie tylko zjednoczony, ale chce się dalej poszerzać o środowiska, które "do tej pory stały gdzieś trochę z boku, ale są bardzo wartościowe".

Podczas kongresu Gowin zapowiedział, że nowe ugrupowanie będzie nosić nazwę Porozumienie.

Zadeklarował, że Porozumienie oraz Zjednoczona Prawica jest otwarta na wszystkich uczciwych, pracowitych i oddanych Polsce ludzi. - Także na tych, którzy uważają, że Platforma (Obywatelska) dryfuje w złą stronę - wskazał.

- My wszyscy wiemy, że czekają nas dwa lata ciężkiej pracy na rzecz Polski, ale też pracy na rzecz przekonania Polaków, że warto powierzyć nam po raz kolejny sferę rządów - oświadczył Gowin. - Myślę, że dzięki temu poszerzeniu, dzięki dołączeniu wielu nowych, prężnych środowisk, ten cel - może nie cel, a środek do celu, jakim jest ponowne zwycięstwo i samodzielne rządy w roku 2019 - jest coraz bardziej prawdopodobny - mówił Gowin.

Wicepremier poinformował także, że jest prezesem Porozumienia. Jak zapowiedział za rok odbędzie się kongres nowego ugrupowania, podczas którego zostaną wybrane władze na kolejną kadencję.

Gowin do Kaczyńskiego: Nie zawsze się zgadzamy, ale mamy zaufanie do pana przywództwa

Gowin podczas sobotniego kongresu skierował "szczególne" podziękowania do Kaczyńskiego. Jak podkreślił, lider PiS jest "architektem" koalicji oraz autorem najważniejszych punktów programu obozu rządzącego, takich jak Rodzina 500 plus oraz Mieszkanie plus.

- Nie zawsze się zgadzamy i pewnie też w przyszłości nie unikniemy jakichś sporów, ale chcę żeby pan wiedział, że mamy tutaj wspólnie zaufanie do pańskiego przywództwa - powiedział Gowin, zwracając się do prezesa PiS.

- Liczymy, że dzięki niemu (przywództwu) druga część kadencji będzie obfitować w jeszcze większe sukcesy i że w roku 2019 wspólnie pójdziemy walczyć o przedłużenie mandatu zaufania Polaków, przedłużenie mandatów do dalszych rządów Zjednoczonej Prawicy - mówił lider Polski Razem.

Kaczyński nie był obecny na kongresie z powodu choroby. Wcześniej jego list do delegatów Kongresu odczytał szef MSWiA Mariusz Błaszczak.