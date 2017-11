Jak mówi w wywiadzie dla "Wprost", prof. Staniszkis, pojednanie czy chociażby zażegnanie konfliktów w społeczeństwie i na scenie politycznej, będzie bardzo trudne.

Moim zdaniem wymagałoby to pociągnięcia do odpowiedzialności za drastyczne łamanie konstytucji. Poza tym PiS musiałby zrezygnować z używania konfliktu jako metody politycznej integrowania własnego obozu i wydobywania ze społeczeństwa tego, co na wschodzie nazywają "właściwym istnieniem" - mówi Staniszkis.

Zdaniem socjolog, za łamanie konstytucji odpowiedzialny jest prezydent Andrzej Duda, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wszyscy politycy, którzy nie przestrzegają zasad i procedur ustanowionych w konstytucji.

Ziobro lekceważy prawo - stwierdza Staniszkis. - Chociażby przy sprawie asesorów. Ziobro zlekceważył procedury, wysłał dokumenty przyszłych asesorów z błędami i w rezultacie KRS odmówiła ich powołania. Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości trzeba być fundamentalistą - dodaje.