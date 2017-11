- Myślę, że Adam Andruszkiewicz już dawno odszedł z Kukiz’15 - dodał Kukiz.

- Obserwując jego wystąpienia w telewizji tzw. publicznej odnosiłem czasami takie wrażenie, zresztą wielokrotnie prosiłem go o zmianę przekazu, by uszanował moją sugestię, że ten przekaz jest bardziej pisowski niż przekaz pisowców, że jest większym cynglem, pistoletem PiS-u niż pisowcy - powiedział Paweł Kukiz, szef Kukiz’15.

- Jestem gotowy zrzec się immunitetu, natomiast zastanawiam się, czy to zrobić, bo jestem bardzo ciekaw, jak zachowa się Sejm będący w rękach PiS i czy nie będziemy mieli do czynienia z pierwszym politycznym procesem w Polsce od czasu objęcia władzy przez PiS. Jeśli nie zrzeknę się immunitetu to tylko po to, żeby zobaczyć, jak zagłosuje PiS w sprawie zadania pytania ws. realizacji mandatu poselskiego - mówił Paweł Kukiz pytany o pozew Patryka Jakiego przeciw szefowi Kukiz’15.