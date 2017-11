W sobotę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Oburzenie wywołały m.in. niektóre prezentowane podczas Marszu transparenty. Widniały na nich m.in. takie hasła: "Biała Europa", "Wszyscy różni, wszyscy biali".

Karczewski został spytany w radiowych Sygnałach Dnia o negatywne relacje niektórych zagranicznych mediów na temat tego wydarzenia. Musimy z tym walczyć. Będziemy oczywiście interweniować różnymi metodami, różnymi sposobami, ale nie może dochodzić do takich sytuacji, że mówi się, że w Polsce 60 tys. faszystów szło ulicami. Przecież to jest oczywisty fałsz. Z nieprawdą trzeba walczyć - odparł. W każdym miejscu, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy, będziemy mówili o tym, że to są fałszywe informacje - dodał.

Karczewski zaznaczył, że obóz rządzący potępia i odcina się od "ekstremalnych zachowań", do których dochodziło podczas Marszu. W jego ocenie jednak odpowiada za nie "nieliczna grupka" uczestników sobotniego zgromadzenia. Marszałek wyraził ponadto nadzieję, że w przyszłości nie będzie dochodziło do żadnych "ekscesów".

Zdaniem polityka, większość uczestników Marszu Niepodległości była pokojowo nastawiona. Ten Marsz był rzeką biało-czerwonych flag, bardzo pokojowy, brały w nim udział rodziny, młodzi ludzie, dzieci - przekonywał.