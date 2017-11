Kaczyński przyznał, że to on jest autorem programu 500 plus. Pomysł miał się narodzić podczas "pewnej kolacji w Krakowie".

Chyba prof. Rybiński wysunął taki pomysł: 1000 zł na jedno dziecko. Obliczyłem to sobie w pamięci, bo nieźle liczę w pamięci, że to jest kompletnie nierealne. I pomyślałem, że trzeba znaleźć jakąś inną formułę, ale trzeba to zrobić. I wyszło, że 500 zł na drugie dziecko i każde kolejne jest realne, o ile będziemy odpowiednio energicznie działać w tych kwestiach, których symbolem jest VAT - powiedział prezes PiS.

Pytany o największe osiągnięcie rządu, prezes PiS odpowiedział, że "przełamanie niemożności". Wśród najważniejszych reform wymienił m.in. wprowadzenie programu Rodzina 500 plus, obniżenie wieku emerytalnego oraz podniesienie minimalnych rent i emerytur, a także reformę szkolnictwa.

Pokazaliśmy, że Polskę można zmieniać w różnych aspektach, jest też wielki plan Morawieckiego, który realizujemy i to realizujemy bardzo konkretnie - mówił m.in. Kaczyński.