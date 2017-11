Łapiński, pytany we wtorek w radiowej Trójce, czy w sprawie prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS, obędą się jeszcze jakieś spotkania odparł, że ustalenia w tej sprawie "na poziomie roboczym zostały już poczynione". - Być może będzie potrzebne potwierdzenie tego przez prezydenta Andrzeja Dudę i prezesa Jarosława Kaczyńskiego na jakimś spotkaniu. Wszystko zostało uzgodnione i nie budzi żadnych wątpliwości, więc być może to będzie tylko kwestia do krótkiej rozmowy, czy powiedzenia sobie, że wszystko uzgodniliśmy - powiedział rzecznik prezydenta.

W piątek doszło do trzeciego spotkania wiceszefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy i szefa komisji sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza (PiS) ws. projektów ustaw o KRS i SN, po którym poinformowali, że udało się wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie.

Łapiński, pytany "na czym polega kompromis" w tej sprawie, odparł, że "wszystkie warunki brzegowe prezydenta zostały zachowane". Wśród nich wymienił: "obiektywne warunki przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, skargę nadzwyczajną, ławników w Sądzie Najwyższym i multipartyjność przy wyborze KRS".

Dopytywany, kto będzie przedstawiał w Sejmie prezydenckie projekty ustaw, Łapiński odparł, że będzie to doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska oraz minister w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. Podkreślił, że w razie potrzeby, będzie je wspierał wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Prezydent Andrzej Duda 25 września, po wcześniejszym zawetowaniu projektów ustaw o SN i KRS, zaprezentował swoje własne projekty. Następnie zostały one przekazane do Sejmu, a 3 października zostały skierowane do konsultacji. PiS przekazało prezydentowi swoje poprawki do ustaw dotyczące SN i KRS.

Czterokrotnie w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości spotykali się prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezydent Andrzej Duda. Ostatnia rozmowa, do której doszło 20 października, dotyczyła poprawek zaproponowanych przez PiS. Prezydent, przekazał wówczas liderowi Prawa i Sprawiedliwości na piśmie swoje uwagi. Następnie ws. projektów spotykali się Mucha i Piotrowicz.