Reduta Dobrego Imienia zapowiedziała złożenie dwóch pozwów do Sądu Okręgowego w Warszawie, obu przeciwko eurodeputowanemu Guyowi Verhofstadtowi. Polityk i - jak przypomina RDI - były premier Belgii oraz przewodniczący frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy w Parlamencie Europejskim, w trakcie środowej debaty poprzedzającej głosowanie nad rezolucją ws. praworządności w Polsce, powiedział, że w ramach ostatniego Marszu Niepodległości "60 tysięcy faszystów, neonazistów i zwolenników supremacji białej rasy przemaszerowało 300 km od Auschwitz".

RDI zapowiedziało złożenie dwóch pozwów - jeden w imieniu organizacji, której przedstawiciele wraz z wolontariuszami brali udział w Marszu Niepodległości. RDI, jak podkreślono w komunikacie, "nie jest organizacją faszystowską, ani neo-faszystowską".

Drugi pozew ma zostać złożony w imieniu prezesa Fundacji Reduty Dobrego Imienia i uczestnika Marszu Niepodległości Miry Wszelakiej. Nie zgadzamy się na takie oskarżenia. To kłamstwa inspirowane doniesieniami medialnymi i fake newsami mediów zachodnich. (...) Nie jestem faszystką, ani neonazistką. Członkowie mojej rodziny wiele wycierpieli w obozach koncentracyjnych z rąk Niemców - faszystów. Wypowiedź Guya Verhofstadta to oszczerczy atak niepoparty dowodami. Będziemy dążyli do uchylenia immunitetu europosła - podkreśla Wszelaka.