Długo zastanawiałam się nad tym, czy to wrzucić, czy nie, ale… trudno, prawda jest najważniejsza. Trzeba uważać, co się mówi przypadkowym ludziom.

To fragment filmiku Anglika lub Amerykanina, który chyba nie zna polskiego i nagrał coś takiego przypadkowo.https://t.co/5YJAOyUPxE