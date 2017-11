Na nagraniu prezes PiS komentuje założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt, mówiący m.in. o zakazie hodowli zwierząt futerkowych.

W ocenie Kaczyńskiego, jest to "droga do prawdziwej europeizacji". - Bardzo często mówi się o normach europejskich, o europeizacji Polski. To jest właśnie droga do prawdziwej europeizacji. W Europie tego rodzaju praktyk się zakazuje, a często przenosi się firmy do Polski. To powinno być niedopuszczalne, my nie możemy być krajem drugiej kategorii i rzeczywiście musimy być prawdziwą Europą i to jest krok w tym kierunku - ocenił Kaczyński.

Zaznaczył, że zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce "to jest przede wszystkim kwestia stosunku do zwierząt". - To kwestia można powiedzieć serca dla zwierząt, litości wobec zwierząt i to sądzę, że każdy porządny człowiek powinien coś takiego w sobie mieć - ocenił prezes PiS.

Kaczyński zwrócił też uwagę na problem osób mieszkających w sąsiedztwie ferm. - To jest także sprawa ochrony ludzi, którzy cierpią z powodu odoru, obrzydliwego zapachu, którym się po prostu niszczy życie w ten sposób, że się tworzy tego rodzaju fermy i później skutki są wręcz straszne dla ludzi, którzy mieszkają w tej okolicy - powiedział.

- Hodowcy w tej chwili znaleźli się w trudniejszej sytuacji, bo przedtem wszystko im było wolno, i opowiadają różnego rodzaju bajki - bo to są bajki - żeby się obronić - ocenił.

Kaczyński przyznał, że spodziewa się w związku z tym "ataków", jednak ma nadzieję, że partia głosami większości poprze proponowane zmiany.

- Co do posłów opozycji, to wiem jedno: kiedyś w Platformie Obywatelskiej było wielu obrońców zwierząt i akurat ta cecha tej partii - może jedyna, która mi się podobała - jak jest dzisiaj nie wiem. Mam nadzieję jednak, że większość tych obrońców zwierząt będzie w stanie powiedzieć tutaj "tak", mimo że kierownictwo partii będzie naciskało w drugą stronę - podkreślił prezes PiS.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt posłowie PiS - w tym prezes Kaczyński - złożyli w Sejmie w zeszłym tygodniu.

Projekt, który czeka na pierwsze czytanie w Sejmie, przewiduje szereg zmian zwiększających ochronę prawną zwierząt. Poza zakazem zakazu chowu i hodowli zwierząt na futra dotyczą one m.in. obowiązku oznaczania zwierząt, zakazu trzymania psów na uwięzi, kar za znęcanie się nad zwierzętami, zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach.