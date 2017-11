Jeszcze wczoraj by mi to na myśl nie przyszło, ale jeśli ta postać poważy się ubiegać o urząd Prezydenta RP, zgłaszam gotowość stanięcia w szranki, w obronie honoru Najjaśniejszej - napisał na Twitterze eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski. Nawiązał w ten sposób do niedzielnego wpisu Donalda Tuska.

Szef Rady Europejskiej napisał na swoim prywatnym koncie na Twitterze: "Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media - strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie". Ten wpis wywołał ostrą krytykę polityków PiS czy prawicowych publicystów.