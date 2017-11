Jarosław Gowin, zapytany w radiu Zet, dlaczego zapowiadana rekonstrukcja rządu tak się przedłuża, przyznał, że "rzeczywiście był plan, by przeprowadzić ją na przełomie listopada i grudnia".

- Myślę jednak, że jeśli rzeczywiście jutro, na tym posiedzeniu Sejmu Platforma Obywatelska złoży wniosek o konstruktywne wotum nieufności, to najpierw będziemy musieli na następnym posiedzeniu rządu to wotum odrzucić i dopiero potem przeprowadzić zmiany w rządzie - powiedział i dodał: "trudno, żebyśmy to robili pod pręgierzem ataków opozycji".

Szef PO Grzegorz Schetyna w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że jeśli Beata Szydło nie poda rządu do dymisji, PO razem z Nowoczesną i PSL, zgłosi wniosek o konstruktywne wotum nieufności.

Wicepremier Gowin został również zapytany o tweeta Donalda Tuska, który napisał w niedzielę na swoim prywatnym koncie na Twitterze: "Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media - strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie".

Zdaniem Gowina Tusk jest "wybitnie zdolnym politykiem; tak zdolnym, że aż zdolnym do wszystkiego". - Niestety tutaj posunął się bardzo daleko, dlatego, że w ferworze walki z obecnym obozem rządowym zrobił coś (...), co bardzo szkodzi wizerunkowi Polski - ocenił i dodał, że to dla niego oczywiste, że Tusk mimo swoich deklaracji nie zszedł z polskiej sceny politycznej. Jego zdaniem, potwierdził w ten sposób swoje plany startu w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Pytany o 100 tys. euro kary dziennie, jeśli Polska nie zaprzestanie wycinki Puszczy, stwierdził, że osobiście jest za jej wstrzymaniem.

- Przemawiają za tym racje polityczne, by zrobić to do czasu rozstrzygnięcia sporu – mówił. Dodał jednak, że racje naukowe i merytoryczne są po stronie ministra środowiska. - Jest pewna moda, ideologiczna poprawność, ale w rozmowach w cztery oczy wielu naukowców przekonywało mnie, że minister Szyszko ma rację – komentował Gowin. Jego zdaniem zagrożeniem dla Puszczy Białowieskiej jest nie tylko kornik drukarz.

- Zagrożeniem są przede wszystkim pożary. Przy tym stopniu dewastacji Puszczy, straż pożarna może się tam nie dostać – mówi wicepremier. Zapowiada również, że 4 grudnia organizuje, wspólnie z Polską Akademią Nauk, międzynarodową konferencję z ekspertami, która ma dać odpowiedź na pytania o wycinkę Puszczy Białowieskiej.