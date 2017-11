74-stronicowy projekt przedstawiała podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Anna Surówka-Pasek. Na sali sejmowej nie było wówczas zbyt wielu posłów.

- Przedłożony projekt oparty jest na wnikliwej diagnozie rzeczywistych problemów kadrowych, kompetencyjnych, organizacyjnych i funkcjonalnych Sądu Najwyższego (...) zaproponowana reforma waży wartości konstytucyjne tak, aby przedłożone rozwiązania były radykalne na tyle, na ile jest to możliwe przy przestrzeganiu obowiązującej konstytucji - zaznaczyła Surówka-Pasek.

Podkreśliła, że radykalizm tej reformy "wynika z głębokiego przekonania projektodawcy o konieczności uwrażliwienia środowiska sędziowskiego na potrzeby i trudności obywateli, którzy zwracają się do sądów po to, żeby uzyskać realne wsparcie w swoich sprawach, sprawiedliwe rozstrzygnięcie spraw, z którymi się zwracają".

Projekt zakłada m.in. badanie przez SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat i utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Prezydent złożył ten projekt w końcu września br. W lipcu zawetował nową ustawę o SN i nowelę ustawy o KRS, wytykając im m.in. częściową niekonstytucyjność. Zapowiedział wtedy, że w ciągu dwóch miesięcy przedstawi własne projekty.

Kazali zasłonić koszulki z napisem "Konstytucja"?

Borys Budka z PO zgłosił się do prowadzącej obrady marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z wnioskiem formalnym o przerwę. Chciał by wyjaśniono, czy Straż Marszałkowska kazała na galerii sejmowej zasłonić ludziom koszulki z napisem "konstytucja".

Sejm / Polska Agencja Prasowa / Tomasz Gzell

Burzliwy poranek w Sejmie

Posłowie głosowali nad wprowadzeniem prezydenckich projektów ponieważ były to punkty sporne porządku obrad.

- Na Konwencie Seniorów i Prezydium Sejmu zostały złożone sprzeciwy, więc będziemy rozstrzygać - powiedział marszałek Marek Kuchciński. Wcześniej posłowie PO i Nowoczesnej podnosili m.in., że nie znają treści poprawek do prezydenckich projektów i że prace nad tymi projektami odbywały się "za zamkniętymi drzwiami".

Wniosek formalny w sprawie odroczenia prac nad projektami ustaw ws. KRS i SN złożył po rozpoczęciu obrad Borys Budka (PO). Jak zauważył, do tej pory nie została rozstrzygnięta kwestia wet prezydenta, które zostały przez niego zgłoszone do ustaw przygotowanych przez PiS oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Nie można udawać, nie można zamykać oczu na to, że proces legislacyjny nie został zakończony - stwierdził Budka. W jego ocenie "nie ma, nie było i nie będzie żadnej reformy" sądownictwa. - Jedyne czego chcecie, to upartyjnienia wymiaru sprawiedliwości - zarzucił obozowi rządzącemu Budka.

Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz również wnioskowała o przerwanie prac nad projektami ws. KRS i SN. Chciała także przerwania posiedzenia Sejmu.

Jak mówiła, przygotowane przez prezydenta i PiS przepisy, to "zmowa polityczna", która ma umożliwić "przejęcie" wymiaru sprawiedliwości. Wskazała także, że opinia publiczna nie poznała do tej pory treści uzgodnionych przez obie strony poprawek. - Nie bójcie się pokazać, jak wyglądają te ostateczne propozycje ustaw dot. wymiaru sprawiedliwości - zwróciła się do obozu rządzącego Gasiuk-Pihowicz.

Zaapelowała o przerwanie prac i rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie tych projektów. "Nie można kluczowych ustaw dla obywateli przygotowywać za ich plecami" - oświadczyła posłanka Nowoczesnej.

Marszałek Kuchciński podkreślił, że projekty ustaw ws. KRS i SN zostały poddane szerokim konsultacjom.