W nowym prezydium klubu nie znaleźli się dotychczasowy wiceprzewodniczący klubu: Marek Jakubiak oraz Jarosław Porwich. Do nowego siedmioosobowego składu prezydium weszli: Agnieszka Ścigaj, Grzegorz Długi, Tomasz Jaskóła, Jerzy Kozłowski, Paweł Szramka, Jarosław Sachajko i Tomasz Rzymkowski. Kukiz powiedział w czwartek PAP, że "trudno mówić teraz w klubie o jakichś podziałach na wolnościowców, związkowców, narodowców czy +Bóg wie kogo+". "To są (teraz) po prostu kukizowcy, ludzie, którzy idą w kierunku zmiany ustroju" - podkreślił.

To powrót do korzeni, do zanegowania dzisiejszej rzeczywistości ustrojowej i (walki) o JOW-y, system prezydencki i o obligatoryjne referendum - przekonywał lider Kukiz'15. O zmianach we władzach klubu Kukiz'15 jako pierwszy napisał portal niezalezna.pl.