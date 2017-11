- Rozumiem, że wszystkie informacje, które płyną z MON są sensacją, ale nie namówi mnie pani redaktor na to, żebym jako sensację i coś przełomowego uważał, że Macierewicz wycofuje wnioski generalskie, bo to znaczy, że już wszystko stanęło na głowie, a nie chciałbym, żeby to tak wyglądało – powiedział dziennikarzom Schetyna pytany o komentarz ws. wycofania wniosków generalskich.

- Obserwuję konflikt między prezydentem a Macierewiczem z rosnącym zdumieniem i uważam, że jeżeli prezydent Duda nie walnie pięścią w stół i nie doprowadzi do otrzeźwienia kogoś w rządzie - może premier Szydło, może prezesa Kaczyńskiego - żeby wreszcie poszli po rozum do głowy i wyeliminowali największego szkodnika, który był w polskiej polityce w ostatnich latach, czyli Macierewicza – dodał szef PO.

Schetyna nawiązał także do piątkowego wniosku ws. odwołania rządu złożonego przez PO. - Jak domyślacie się państwo, kwestia bezpieczeństwa, szkodliwości działań Macierewicza będzie jednym z głównych segmentów uzasadnienia tego wniosku. Jak najszybciej i jak najtwardszy sposób należy ten kompromitujący spektakl z udziałem Macierewicza zakończyć – podkreślał.

W piątek wieczorem rzeczniczka MON, ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz poinformowała, że "w trosce o dobro Sił Zbrojnych RP i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz postanowił wycofać wnioski o awanse generalskie".

Na początku października Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że do prezydenta wpłynęło z MON 14 wniosków o awans na stopnie generalskie.

Szef PO odniósł się także do wyborów przewodniczącego Nowoczesnej. Ocenił, że PO i Nowoczesną łączy trudna, ale dobra współpraca. - Nasza współpraca jest kluczem do tego, żebyśmy w skuteczny sposób zatrzymali rządząca partię, dziś budując wspólne listy wyborcze do wyborów samorządowych, a w perspektywie 2019 r. - tworząc taką koalicję wyborczą, taką listę zjednoczonej opozycji, która pozwoli nam wygrać wybory parlamentarne – dodał.

Schetyna przyjechał do Koszalina na spotkanie się z miejscowymi działaczami PO. Zaplanowano rozmowę o wyborach wewnętrznych w partii i wyborach samorządowych.