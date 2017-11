Nigdy nie podważałem kandydatur 14 oficerów, które szef MON przedstawił mi do awansów na stopnie generalskie - oświadczył prezydent w TVN24. Jak dodał, w październiku zwrócił się o dodanie do listy gen. Leszka Surawskiego, szefa Sztabu Generalnego, który "powinien otrzymać czwartą gwiazdkę", ale żadnej odpowiedzi z MON w tej sprawie nie otrzymał.

W piątek MON poinformowało, że "w trosce o dobro Sił Zbrojnych RP i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz postanowił wycofać wnioski o awanse generalskie". - Ministerstwo Obrony Narodowej podejmuje to działanie w nadziei na usunięcie czynników, które zgodnie z deklaracjami Urzędu Prezydenckiego stoją na przeszkodzie mianowań generalskich - podkreślono.

- Nie bardzo wiem jak do tego podejść. Informacja (o wycofaniu kandydatur - PAP) dotarła do mnie przez media. Bardzo mnie zdziwiła, nigdy nie podważałem kandydatur na stopnie generalskie, zgłoszonych przez ministra Macierewicza. Tych 14 oficerów (...) to bardzo dobrzy żołnierze" - powiedział prezydent w niedzielę. Podkreślił, że o docenieniu ich zasług i ocenie dotychczasowej służby świadczy fakt, że 11 listopada wręczył wszystkim wysokie odznaczenia państwowe.

- Natomiast awans generalski to nie jest tylko nagroda, tylko zadanie. To znaczy, że ci ludzie będą mieli w przyszłości jakieś dodatkowe obowiązki do wykonania i to trzeba wpisywać w plany rozwojowe polskiego wojska, w elementy nad którymi pracujemy - i MON, i BBN i ja jako prezydent - dodał.

Jak mówił, "chciał, żeby to było realizowane po kolei", ale to, że od czerwca nie może korzystać z pomocy generała Jarosława Kraszewskiego - dyrektora departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w BBN - jest "ogromnym utrudnieniem" i "bardzo martwi".

W czerwcu Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła wobec. gen. Kraszewskiego postępowanie sprawdzające. Wszczęcie postępowania - które zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych może trwać do 12 miesięcy - oznacza czasowe odebranie dostępu do informacji niejawnych, a tym samym - jak stwierdziło BBN - uniemożliwienie generałowi wykonywania w pełnym zakresie obowiązków służbowych w BBN.

- Muszę powiedzieć, że ja tej sprawy nie rozumiem i ona mnie ogromnie boli - mówił prezydent. Jak podkreślał, gdy gen. Kraszewski obejmował funkcję w BBN, nie zgłaszano wobec niego żadnych zastrzeżeń. - Nie miałem informacji o jakichkolwiek zastrzeżeniach. Minister Macierewicz, kiedy objął urząd ministra, żadnych zastrzeżeń nie zgłaszał, służby nie zgłaszały, aż do czerwca tego roku – powiedział.

Jak dodał, w czerwcu, przed wszczęciem postępowania przeciwko gen. Kraszewskiemu, rozmawiał o tej sprawie z szefem MON Antonim Macierewiczem. - Nie mogę ujawnić wszystkiego, o czym mówił, bo uważam, że są to kwestie objęte klauzulami. Natomiast zwracał mi na tę sprawę uwagę i poprosiłem o pomoc w tej sprawie. Osobiście tych akt nie widziałem, ale też nie jestem ekspertem w tych sprawach (…) i w związku z tym poprosiłem człowieka, który się na tym zna, żeby mi pomógł. On dokonał analizy materiału i stwierdził, że nie widzi tam niczego, co pozwalałoby na wyciągnięcie tak daleko idących wniosków – zaznaczył prezydent.

Mówiąc o postępowaniu SKW Andrzej Duda zaznaczył, że dla niego ważne jest "żeby sprawa się zakończyła".

- Żebym ja też wiedział, jaka jest sytuacja, żeby pan generał wiedział, jaka jest sytuacja. Ja wtedy będę wiedział, co mam dalej robić i jak postępować. To nie ja zaczynałem te działania i mam nadzieję, że to zostanie szybko przecięte. SKW podlega ministrowi Macierewiczowi, jego bardzo bliski współpracownik, pan Piotr Bączek jest szefem SKW, więc chyba nie ma wątpliwości co do tego, kto to może przeciąć - dodał.

Prezydent podkreślił jednocześnie, że chciałby "jak najlepiej współpracować z ministrem obrony narodowej".

- Zwracałem się do ministra Macierewicza, i w formie bezpośrednich spotkań, i na piśmie - niestety. Mam takie możliwości, jakie stwarza mi konstytucja i tak też działam w zgodzie z jej postanowieniami - powiedział Duda.