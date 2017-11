Będzie to szóste spotkanie państw Europy Środkowej i Chin w formacie 16 plus 1. Będzie rozmowa przede wszystkim o współpracy gospodarczej z Chinami całej szesnastki, ale również poszczególnych państw - zapowiedziała w piątek Beata Szydło. Przewodnim tematem szczytu będzie pogłębienie współpracy gospodarczej, zwiększanie wymiany handlowej i wzajemny rozwój - powiedział PAP Bochenek.

Jak podkreślił, celem polskiej delegacji na czele z premier Szydło jest promocja polskich przedsiębiorców i ich produktów, a co się z tym wiąże szersze otwarcie chińskiego rynku na polskie marki. Zależy nam na konkretnych działaniach, które przyczynia się do rozwoju współpracy gospodarczej, co długofalowo będzie korzystne dla obu stron - zaznaczył rzecznik rządu.

W poniedziałek w Budapeszcie premier weźmie udział w sesji plenarnej szefów rządów państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chin. Spotka się też z premier Serbii Aną Brnabić. Na marginesie szczytu dojdzie także do podpisania porozumienia o współpracy strategicznej pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a rządem chińskiej prowincji Hunan.

W grupie 16 plus 1, oprócz Chin znajdują się: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania i Macedonia. Format został zapoczątkowany w 2012 r. na szczycie w Warszawie.