Według "Super Expresu" nie wszystkim podobałaby się ewentualna zmiana na stanowisku premiera. Jedną z takich osób jest Jan Olszewski.

Mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński nie będzie premierem. To byłby błąd. To byłby ruch mało zrozumiały dla opinii publicznej i sukces opozycji. To byłoby wrażenie rozpadu, wrażenie, że coś się złego dzieje w obozie zjednoczonej prawicy, w samym PiS - ocenił były premier.

Skomentował on też m.in. spór pomiędzy Antonim Macierewiczem a prezydentem Andrzejem Dudą.

Źle się stało, że te relacje między nimi przybrały takie formy. To jest koszt władzy. Smutna była ta wypowiedź Andrzeja Dudy o "ubeckich metodach". Niektórzy nie mają pojęcia, o czym mówią. Prezydent powinien przeprosić Macierewicza. To jest niezbędne do ułożenia relacji na nowo między nimi - uważa Olszewski.