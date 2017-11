We wtorek po godz.11 rozpoczęło się posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości poświęcone pracom nad projektami prezydenta Andrzeja Dudy: nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. W czasie prac w komisji mają być formalnie zgłaszane poprawki, uzgodnione podczas rozmów prezydenta z PiS. Druk z poprawkami – nie wiadomo jeszcze przez kogo będą formalnie zgłoszone, podczas rozpoczętych obrad komisji – uzyskała m.in. PAP.

Jedna z poprawek głosi, że każdy klub poselski może wskazać maksymalnie 9 kandydatów do KRS, o czym pisaliśmy w DGP TUTAJ >>>

Inna wprowadza możliwość zgłaszania kandydatów do KRS przez przedstawicieli innych zawodów prawniczych – prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Kolejna z poprawek skraca vacatio legis z 30 dni do 14.

Obrady komisji zaplanowano też na środę i czwartek.

"Możecie państwo upolitycznić sądy na modłę wschodnią"

- Harmonogram prac zależy od państwa - mówił posłom opozycji szef komisji Stanisław Piotrowicz (PiS), pytany przez nich o plan prac na wtorek i resztę dni. - Będziemy pracować do skutku; jak trzeba będzie - to i w sobotę - dodał.

Na wniosek PiS komisja w głosowaniu ograniczyła do 3 minut czas wypowiedzi każdego z posłów w danym punkcie obrad.

Borys Budka (PO) wniósł o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o KRS. Uzasadniano to łamaniem wielu zasad konstytucji, m.in. przerwaniem kadencji członków KRS-sędziów i oddaniem wyboru ich następców w ręce polityków. - Możecie państwo upolitycznić sądy na modłę wschodnią – mówił Krzysztof Brejza (PO), zastrzegając że wymagałoby to trybu odpowiedniego dla zmiany konstytucji, a nie zwykłego. - Ten projekt to kapitulacja prezydenta; nie poprawił ustawy, którą zawetował – oceniała Kamila Gasiuk-Pihowicz (N).

Krzysztof Paszyk (PSL) proponował, by w sprawie projektu odbyło się wysłuchanie publiczne. Gasiuk-Pihowicz wniosła, by opinię ws. KRS wyraziła komisja ustawodawcza - ten wniosek także odrzucono. Posłanka N chciała również dopuszczenia do prac w komisji ekspertów pozarządowych, w tym adwokatów. - Odmowa to dodatkowy powód by zorganizować wysłuchanie publiczne – dodała.

Szef komisji odpowiedział, że wpłynęło wiele wniosków o udział w jej pracach. - Nie wyraziłem zgody na obecność innych podmiotów niż reprezentanci organów państwa i organizacji regularnie współpracujących z komisją – dodał Piotrowicz.

Po odrzuceniu wniosków formalnych komisja przystąpiła do szczegółowych prac nad poszczególnymi zapisami projektu nowelizacji ustawy o KRS.

Trzy warunki

W czasie Kongresu 590 w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda określił trzy warunki, od spełnienia których uzależnia podpisanie własnych ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS, już po zmianach naniesionych w Sejmie.