"Pamiętam, jak na wieczorze wyborczym w 2015 roku zostałam w studiu telewizyjnym Piotra Kraśki posadzona przy ogromnym stole obok Marka Jakubiaka, który właśnie zostawał posłem. Znudzony Jakubiak najpierw zaczął z obleśnym uśmiechem pytać, czy nie zimno mi w tej cienkiej bluzeczce, następnie stwierdził z żalem, że program długi, on już wypił całą swoją wodę i poszedłby do toalety, może poszłabym z nim?" - napisała w "Wirtualnej Polsce" członkini zarządu partii Razem Justyna Samolińska.

"Kompletnie mnie zatkało. Jestem w programie na żywo, zaraz mogą poprosić mnie o komentarz w sprawie wyborów parlamentarnych, a tutaj poseł-nacjonalista bez żenady proponuje mi wspólne wyjście do toalety. Jaką bezczelnością trzeba się wykazać, żeby zrobić coś podobnego?" - zastanawia się lewicowa polityk. "Do jakiego stopnia traktować każdą młodą kobietę w swoim otoczeniu jak kawałek mięsa, żeby składać takie propozycje w studiu telewizyjnym? Jak ten polityk odnosi się do swoich koleżanek, podwładnych w zaciszu swojego biura, gdzie czuje się pewniej niż w programie na żywo?" - dodała.

Stwierdziła też, że kiedy opisała sytuację jednej z posłanek PiS usłyszała, że Marka Jakubiaka w Sejmie nazywa się pornoprawicą. Z kolei klubowa koleżanka posła uznała, że ten seksizm był bronią polityczną, a polityk próbował ją speszyć.

Do zarzutów odniósł się już Marek Jakubiak. "Po mojej prawej stronie siedziała młoda miła stremowana osoba. Nie mam pojęcia o czym pani pisze, ale współczuję, mitomania nie zawsze dobrze się kończy" - napisał na Facebooku. Stwierdził, że sprawą zajmie się jego prawnik. "Mam swoją szczęśliwą rodzinę którą będę bronił przed złem wszelakim. To jest szaleństwo, szanowna pani" - podsumował.