Chodzi o ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Poprawki do nich omawiane są na sejmowej komisji sprawiedliwości. - Z punktu widzenia Pałacu Prezydenckiego to, co wydarzyło się podczas prac nad reformą sądów to atomowy atak ze strony PiS. Towarzyszyła im bezradność i pogubienie się ludzi Andrzeja Dudy – donosi Fakt24.pl.

Według portalu projekty z poprawkami PiS zostaną zawetowane przez prezydenta.

– Prezydent doskonale zdaje sobie sprawę, że takie rozwiązania nie są wolą większości PiS a jednego człowieka: ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - twierdzi anonimowy rozmówca z Pałacu Prezydenckiego cytowany przez fakt24.pl.