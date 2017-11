Jak podaje portal tvn24.pl gdy opozycja zgłaszała wątpliwości co do zgodności z konstytucją rozpatrywanych przepisów, Krystyna Pawłowicz krzyczała co chwila "nie". Krzysztof Brejza i Michał Szczerba z PO zwracali uwagę na to, że wybór ławników przez Senat zaprzecza idei trójpodziału władzy i może oznaczać "upolitycznienie wyboru".

Gdy ten drugi próbował dowiedzieć się, co wraz ze zmianą w ustawie o SN, zmieni się w rocie ślubowania sędziów SN, co chwila mu przerywała. – Pewnie jesteście ciekawi…- zaczął Szczerba. – Nie! – podniesionym głosem odpowiedziała Pawłowicz. Powtórzyła słowo "nie" i dodała: "Faszyści, targowica. Niech siedzą cicho". Poseł Brejza mocno zdziwiony jej zachowaniem, dopytywał jak można używać takich słów.

Gdy po północy komisja przystąpiła do rozpatrywania poprawek dotyczących skargi nadzwyczajnej, posłanka PiS podobnie jak inni eksperci i posłowie skrytykowała zapis o instytucji skargi nadzwyczajnej. Według komunikatu Kancelarii Prezydenta skarga ta miałaby być "instytucją korygującą prawomocne orzeczenia sądowe". - Uważam, że ten zapis jest wprost i jaskrawie niezgodny z konstytucją - wskazała Krystyna Pawłowicz, dodając, że mimo to i tak będzie za nim głosować.