Komentując zapowiadaną rekonstrukcję rządu, Bielan powiedział, że pierwsze decyzje personalne zapadną w ciągu kilku, kilkunastu dni. - Ale to są tylko moje przewidywania, jeszcze żadnych określonych dat nie ma - zastrzegł.

Bielan powiedział, że nie jest zaskoczony wynikami sondażu, dotyczącego poparcia dla ewentualnych kandydatów na stanowisko premiera. - Mamy urodzaj dobrych, świetnych kandydatów na premiera, bo jest pani premier Beata Szydło, jest w tym sondażu prezes Jarosław Kaczyński z niezłym wynikiem i pan wicepremier Mateusz Morawiecki, więc cieszę się, że możemy wybierać z tylu świetnych kandydatów - mówił Bielan.

Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" i se.pl., najlepszym premierem byłaby Beata Szydło (67 proc.), na kolejnym miejscach są: Jarosław Kaczyński (15 proc.), Mateusz Morawiecki (12 proc.), ktoś inny (6 proc.). Według 62 proc. respondentów, Kaczyński nie powinien zostać premierem; przeciwnego zdania jest 24 proc. ankietowanych.

Staramy się pogłębić naszą wiedzę, przewidywania co do tego, jak będzie wyglądała sytuacja międzynarodowa, gospodarcza, jak będzie wyglądała sytuacja wewnątrz Polski, również polityczna, co mogą zrobić nasi konkurenci polityczni i na końcu do tego scenariusza, który naszym zdaniem będzie najbardziej przekonujący, będziemy chcieli dopasować personalia i wydaje mi się, że jesteśmy już na końcu tego procesu - powiedział Bielan.