W poniedziałek radio RMF podało, że "najważniejsi politycy PiS rozważają możliwość odejścia od bezpośrednich wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast". Według rozgłośni taka poprawka mogłaby zostać zgłoszona podczas drugiego czytania projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Karczewski we wtorek w radiowej Jedynce odnosząc się do tych doniesień powiedział, że "to zaskakująca informacja". Nigdy nie słyszałem, na pewno nie było w naszym programie i tak jest, że jeżeli wychodzimy gdziekolwiek, o centymetr od naszego programu, to mamy niepowodzenie. Dlatego myślę, że to jest informacja nieprawdziwa - podkreślił marszałek. Dodał, że informacja taka jest dla niego "zupełną nowością.

W poniedziałek sejmowa komisja nadzwyczajna kontynuowała rozpatrywanie projektu zmian w ordynacji wyborczej autorstwa PiS. W chwili, kiedy dotrze ta ustawa do Senatu na pewno pochylimy się nad tą nowelizacją i będziemy rozmawiać - zaznaczył Karczewski.