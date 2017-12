Dwa tygodnie temu takiej informacji ze strony Polski zażądał Trybunał Sprawiedliwości UE.

- Odpowiedź została przesłana do stałego przedstawicielstwa przy UE, ma ono obowiązek przekazać ją do KE. Dokument ma charakter poufny, ponieważ ma on bezpośredni związek z prowadzonym postępowaniem ws. Puszczy Białowieskiej. Informujemy w nim Komisję, jak realizujemy postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednocześnie zapewniamy w nim, że działamy zgodnie z prawem, nasze działania ograniczone są jedynie do dbania o bezpieczeństwo publiczne w puszczy – powiedział rzecznik.

Jak ustalił RMF FM, Polska podtrzymała swoje stanowisko, że prowadzi prace tylko ze względu na bezpieczeństwo publiczne i zapewnienie bioróżnorodności. Teraz od oceny przez Komisję Europejską tych odpowiedzi będzie zależało czy Polska zapłaci 100 tys. euro dziennej kary.