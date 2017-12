W poniedziałek lider PiS Jarosław Kaczyński spotkał się m.in z szefami okręgów partii i szefami wojewódzkich zespołów samorządowych. Według informacji PAP rozmawiano o przygotowaniach do wyborów samorządowych oraz "spodziewanej w grudniu" rekonstrukcji rządu. Według doniesień medialnych, Beatę Szydło na stanowisku premiera ma zastąpić wicepremier Mateusz Morawiecki.

Rzecznik PiS pytana, czy jest już znany termin rekonstrukcji rządu odpowiedziała, że żaden konkretny termin nie został jeszcze wyznaczony. Przypomniała, że w poniedziałek odbyło się spotkanie szefów okręgów odpowiedzialnych m.in. za kampanię wyborczą. Jak dodała, rozmowa dotyczyła spraw bieżących, w tym rekonstrukcji rządu. Ostateczną decyzję w temacie, kiedy i ewentualnie kto, i czy będzie zmiana premiera, podejmuje Komitet Polityczny (PiS), a taki Komitet się jeszcze nie odbył - powiedziała rzecznik PiS.

Rzecznik PiS była także pytana o propozycje objęcia funkcji premiera przez Mateusza Morawieckiego. Nie jest tajemnicą, że taka propozycja się pojawiła, ale decyzji jeszcze nie ma - powiedziała. To (Morawiecki) jest dosyć sprawny człowiek, a nie jest tajemnicą od dziś, że o tej rekonstrukcji mówimy i za tematy, które dzisiaj są dla nas ważne i istotne odpowiada Mateusz Morawiecki. To, że mogliśmy przeprowadzać nasze reformy, spowodowane jest sukcesem finansowym, którego autorem jest Mateusz Morawiecki - oceniła Mazurek.

Jak podkreśliła, najbliższe działania PiS są związane głównie ze sprawami gospodarczymi i przedsiębiorczością. Za to odpowiada w głównej mierze minister Morawiecki - zauważyła rzecznik PiS. My, jako politycy PiS, wielokrotnie mówiliśmy o tym, że szczególnie przedstawiciele rządu, nie są przywiązani do swoich stołków, a też w przestrzeni medialnej pojawiała się informacja, że pani premier oddała się do dyspozycji prezesa i władz partii - powiedziała Mazurek.

Rzecznik PiS zaznaczyła, że kształt i struktura rządu, decyzje personalne, podejmie nowy premier, lub obecna premier Beata Szydło. Pytana, czy do tych zmian może dojść jeszcze w tym tygodniu odpowiedziała: Nie sądzę. Wszystko się może zdarzyć, ale takich terminów jeszcze nie ma - powiedziała rzecznik PiS.

Dokonanie zmian w rządzie premier Beata Szydło zapowiedziała pod koniec października; nie podała kto ma z niego odejść, ani kim będą nowi ministrowie. Jak wówczas mówiła, decyzje w tej sprawie omawia z prezesem PiS. Rzecznik rządu Rafał Bochenek zapowiedział później, że rekonstrukcja Rady Ministrów będzie miała charakter strukturalny.