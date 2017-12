Beata Mazurek podkreśliła, że jeśli zapadną decyzje, co do terminów oraz konkretnych zmian w rządzie i będzie "taka wola", to opinia publiczna zostanie o tym poinformowana.

Dokonanie zmian w rządzie premier Beata Szydło zapowiedziała pod koniec października; nie podała kto ma z niego odejść, ani kim będą nowi ministrowie. Jak wówczas mówiła, decyzje w tej sprawie omawia z prezesem PiS. Rzecznik rządu Rafał Bochenek zapowiedział później, że rekonstrukcja Rady Ministrów będzie miała charakter strukturalny.