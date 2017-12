O tym, że spotkanie odbędzie się poinformowano w środę wieczorem. Z inicjatywą wyszedł prezydenta Andrzeja Dudy. Spotkanie zaplanowano na czwartek na godz. 9.30. W tym samym czasie w Sejmie ma trwać debata nad wotum nieufności dla rządu premier Szydło.

Z inicjatywy Prezydenta @AndrzejDuda, dziś ok. godz. 9:30, odbędzie się spotkanie, w którym będą uczestniczyć Premier @BeataSzydlo i Prezes @pisorgpl Jarosław Kaczyński. — KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) 7 grudnia 2017

Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do władz PiS, spotkanie dotyczy m.in. rekonstrukcji rządu. Dyskusja na ten temat trwa już od dwóch miesięcy. Z ostatnich doniesień wynika, że obecną szefową rządu miałby zastąpić Mateusz Morawiecki. Niektórzy dziennikarze zastanawiają się, czy czwartkowe spotkanie nie jest pożegnalnym i tym, na którym premier Szydło złoży dymisję a prezydent Duda powierzy prezesowi PiS misję tworzenia rządu.

Kosiniak-Kamysz: Prezydent ewidentnie wchodzi do gry ws. rekonstrukcji rządu

Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany w TVN24 o inicjatywę prezydenta, stwierdził, że "trudno sobie wyobrazić, żeby podczas debaty o odwołaniu rządu nie było premiera na sali".

Zdaniem lidera ludowców spotkanie u prezydenta "ma ustawić techniczne warunki gry związane z wymianą premiera, bo to prezydent, po złożeni dymisji, jeżeli by do niej doszło, desygnuje nowego premiera". - Prezydent chce być w grze, ewidentnie wchodzi do gry. Do tej pory stał z boku w sprawie rekonstrukcji - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

W środę rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała, że Komitet Polityczny PiS zbierze się w czwartek po południu, a rozmowy będą dotyczył m.in. rekonstrukcji rządu. Po spotkaniu Komitetu Politycznego odbędzie się posiedzenie klubu PiS. Wcześniej rzeczniczka partii mówiła, że nie jest tajemnicą, iż pojawiła się propozycja kandydatury na premiera Mateusz Morawieckiego, choć - jak dodała - decyzji jeszcze nie ma. W poniedziałek lider PiS Jarosław Kaczyński spotkał się m.in z szefami okręgów partii i szefami wojewódzkich zespołów samorządowych. Według informacji PAP rozmawiano m.in. o "spodziewanej w grudniu" rekonstrukcji rządu.

Dokonanie zmian w rządzie premier Beata Szydło zapowiedziała pod koniec października; nie podała, kto ma z niego odejść, ani kim będą nowi ministrowie. Jak wówczas mówiła, decyzje w tej sprawie omawia z prezesem PiS. Rzecznik rządu Rafał Bochenek zapowiedział później, że rekonstrukcja Rady Ministrów będzie miała charakter strukturalny.

Kaczyński mówił w połowie listopada, że rekonstrukcja rządu pewnie będzie troszkę odłożona w czasie, bo premier zaproponowała interesujące zmiany strukturalne. Według Kaczyńskiego, "ostateczne decyzje, co do personaliów" będą "podjęte w ciągu stosunkowo niedługiego czasu, ale pewnie dowiemy się o nich w grudniu".