Odnosząc się przed rozpoczęciem sejmowej debaty nad złożonym przez Platformę wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności dla jej rządu Beata Szydło oceniła, iż jest on po prostu stekiem kłamstw, oszczerstw wobec polskiego rządu. Jest wnioskiem, który nie tylko obraża inteligencję Polaków, ale też zabiera po prostu czas wysokiej Izbie, bo wydaje mi się, że w tej chwili jest dużo więcej ważnych spraw, którymi powinniśmy się zajmować, niż dyskutowanie na temat takich kłamliwych oszczerstw - mówiła szefowa rządu.

Zauważyła jednocześnie, nawiązując do listopadowej debaty w PE nad sytuacją w Polsce w zakresie rządów prawa, że wniosek złożony został przez grupę polityczną, z której wywodzą się posłowie, którzy w europarlamencie głosowali przeciwko Polsce.

Premier zwracając się do polityków opozycji pytała dlaczego przez lata pozwalali na to, żeby pieniądze, które powinny były wpływać do budżetu były wyprowadzane poza budżet. Dlaczego przerwaliście reformę którą w 2005 roku rozpoczął rząd PiS, rząd Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą administracji skarbowej tak, żeby skończyć z oszustwami skarbowymi. Wy to przerwaliście - oświadczyła Szydło.

Premier pytała również dlaczego opozycja zgadzała się na to, żeby Polska była poniżana i wykorzystywana na arenie międzynarodowej. Ja wiem, że te słowa was bolą. Natomiast Polska jest warta tego, żeby rządzili nią ludzie, którzy przede wszystkim dostrzegają jej interes i interes Polaków - podkreśliła premier. Polacy mają prawo do tego, żeby, również w instytucjach międzynarodowych, reprezentowali ich ludzie, którzy kochają ich ojczyznę i dbają o ich interesy. Polacy mają do tego prawo - powiedziała szefowa rządu.

W jej ocenie wniosek o wotum nieufności złożony przez PO służy tylko i wyłącznie tym, którzy chcą, żeby w Polsce dobrze się nie działo, którzy chcą i myślą o tym, jak zdestabilizować sytuację w naszej ojczyźnie. Ale Polacy są mądrzejsi i obywatele nas wybrali, obywatele wskazali, jaki program ma być realizowany - oświadczyła premier.

Podczas przemówienia Szydło posłowie opozycja krzyczeli "do dymisji". Prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński (PiS) przeprosił premier Szydło za okrzyki i zachowanie polityków opozycji. Dziękuję panie marszałku, ale proszę mnie nie przepraszać. Nie trzeba mnie przepraszać, ponieważ to, co państwo tu wykrzykują nie jest w stanie mnie obrazić - odpowiedziała premier.

My jesteśmy rządem reprezentującym zwykłych Polaków, nie jesteśmy rządem elit - oświadczyła premier. Wiem, że to boli - dodała. Oceniła, że wniosek PO jest stekiem kłamstw. Jest oparty tylko i wyłącznie na założeniu, że warto destabilizować, warto prowadzić gierki polityczne i warto cały czas mieszać w polskim kotle po to, żeby inni się na tym żywili - mówiła szefowa rządu.

Premier zaznaczyła, że opozycja wywołuje awantury w kraju i zagranicą. To wasz sposób na to, aby łamać demokratyczne prawo obywateli do tego, by reprezentował ich rząd wybrany w demokratycznych wyborach - oświadczyła. Zdaniem Beaty Szydło, Polska jest krajem bezpiecznym i ma obecnie historyczną szansę by się szybko rozwijać i konkurować z najlepszymi. Przez dwa lata udało nam się doprowadzić do tego, że każdy obywatel ma poczucie że jest tutaj, w Polsce, we własnym domu - podkreśliła.

Premier, która zabrała głos przed rozpoczęciem debaty nad złożonym przez PO wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności dla jej rządu, podkreśliła, że jej gabinet przede wszystkim koncentruje się na tym, aby każdy obywatel w Polsce miał poczucie tego, że ma godne życie, że ma prawo do decydowania o sobie i wie doskonale, że sprawy w Polsce są w rękach ludzi uczciwych.

Przeciwstawiając opisany przed siebie charakter swojej ekipy rządom poprzedników pytała zgromadzonych na sali sejmowej posłów opozycji, czy ma im przypomnieć afery poprzednich lat. Szefowa rządu wymieniła w tym kontekście sprawę Amber Gold oraz tzw. aferę hazardową. Zarzuciła im także, że donoszą na Polskę. Daliśmy ludziom poczucie godności. Dbamy o polskie rodziny, dbamy o bezpieczeństwo Polski. Dzisiaj w Brukseli nie klękamy na kolana, nie przyjmujemy z pokorą tego, czego chcą inni - mówiła Szydło.

Odpowiadając na okrzyki posłów opozycji, nawiązujących do głosowania w sprawie przedłużenia kadencji Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej, w którym Polska jako jedyna opowiedziała się przeciw Tuskowi, szefowa rządu powiedziała, że jest dumna z tego głosowania, ponieważ tak powinien zachować się polski premier. Nie można podnosić ręki za kimś, kto szkodzi Polsce - przekonywała. Nie trzeba było dużo czasu, żeby okazało się, że racja jest po mojej stronie; proszę zobaczyć i proszę przeczytać to, co wypisuje na Twitterze przewodniczący Donald Tusk, on występuje przeciwko swojej ojczyźnie - nigdy się na to nie zgodzę - dodała Szydło.

Szefowa rządu mówiła w Sejmie, że w ciągu dwóch lat sprawowania władzy przez Zjednoczoną Prawicę, rząd PiS przywrócił Polakom godność, przywrócił im wiarę w swoje państwo, przywrócił wiarę w to, że można rządzić uczciwie, sprawiedliwie i że może być w ich kraju po prostu dobrze. I to was boli - zwróciła się do posłów PO. Oceniła, że we wniosku PO o wotum nieufności dla jej gabinetu znalazły się bzdury i kłamstwa. Za to powinniście przeprosić nie nas, tylko Polaków - stwierdziła Szydło.

Powinniśmy wziąć odpowiedzialność za to, co dzieje się w Polsce, bo po to nas wybrali nasi wyborcy. Państwo, ja, wszyscy, mamy ten sam mandat - on nie różni się niczym - dany nam od obywateli, po to, żeby im służyć. Jeżeli chcemy wywiązać się wobec nich z tego zobowiązania, to powinniście przestać wreszcie szkodzić, działać na szkodę Polski. Zacznijcie zajmować się tym, czego od nas Polacy oczekują. Zacznijmy razem działać i pracować na rzecz naszej ojczyzny, naszych obywateli, bo ludzie tego oczekują - podkreśliła premier. Szefowa rządu wskazała również, że jest dokładnie taka sama jak miliony Polaków. Jestem taką samą obywatelką, jak miliony Polaków. Nie stoi za mną żaden układ, a wy uważacie, że jeśli ktoś rządzi, to musi zawsze za nim stać jakiś układ - zwróciła się do posłów PO

Przed debatą premier Beata Szydło, przedstawiciele rządu, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz posłowie PiS opuścili salę plenarną.

Grzegorz Schetyna: Dzisiaj widzieliśmy panią premier zmaltretowaną, zniszczoną przez swoich partyjnych kolegów i prezesa

Grzegorz Schetyna ocenił, że rząd opuszczający salę plenarną przed debatą to smutny obraz. Wstydźcie się za to - oświadczył. Zaczynaliście biało-czerwoną drużyną, a kończycie kabaretem, tragiczną farsą - dodał.Schetyna farsą nazwał też wcześniejsze wystąpienie premier Beaty Szydło. Jest mi jej żal, to jest wstyd, ale będziemy głosować dzisiaj ten wniosek i będziemy rozmawiać, bo nie zakneblujecie głosu opozycji i żadne konstrukcje, wzruszanie nie pomogą - mówił.

To smutny spektakl. Dzisiaj widzieliśmy panią premier Szydło, jako byłego polityką, byłą premier, zmaltretowaną, zniszczoną przez swoich partyjnych kolegów i prezesa (PiS Jarosława) Kaczyńskiego. Niech się pan wstydzi, panie prezesie - oświadczył Schetyna. Nikt poważnie nie traktuje pani premier Beaty Szydło; jej dzisiejsze wystąpienie tylko to potwierdza. Wszyscy wiedzą, że faktycznie z tylnego siedzenia rządzi, tę funkcję sprawuje Jarosław Kaczyński. Skończcie z tą fikcją, nie można dalej tolerować tego, co zrobiliście - mówił Schetyna.

Dodał, że rząd PiS to mieszanka dyktatury i bezhołowia. Dyktatura to rządy Kaczyńskiego, a bezhołowie to wszystko to, co robi tak zwana Rada Ministrów; to kłótnie między ministrami, to walka wewnętrzna, to wyrywanie publicznych pieniędzy. Wstyd - powiedział lider PO. W jego ocenie, gabinet Beaty Szydło nie wie co to jest Polska i zapomniał, co obiecał Polakom przed wyborami. "Dlatego premier musi odejść, bo na to przyzwoliła" - oświadczył Schetyna.

Schetyna, który został wskazany we wniosku jako kandydat na premiera, podkreślił, że rządzący nie mają szczęścia do rocznic. Przywołał w tym kontekście dwulecie rządów, które zamiast radosnej rocznicy podsumowania półmetku rządów przynosi wymuszoną dymisję prezesa rady ministrów i całego rządu. Tak samo, jak nie mieliście szczęścia do 11 listopada, bo nie wiecie, co to jest 11 listopada, nie wiecie, co to jest szacunek dla historii, bo tam wtedy przyzwoliliście na to, co było bezpośrednim powodem naszego wniosku: na powrót faszystowskich, neonazistowskich postaw na Marszu Niepodległości - dodał lider PO. I to mówię, bo taka jest prawda, bo to widział cały świat i cała Europa - podkreślił szef PO.

Pomagamy tym wnioskiem walczyć z waszą nieudolnością; jesteście nieudolni, nie potraficie rządzić, potraficie sprawować władzę, potraficie żyć władzą i się nią napawać, nie potraficie realizować oczekiwań Polaków, nie potraficie z nimi rozmawiać, po prostu tego nie potraficie - zamknęliście się w gabinetach, zamknęliście się w służbowych samochodach - dodał polityk.

Jak mówił, gdy przygotowywał wniosek o wotum nieufności, niektórzy mówili, żeby zostawić Beatę Szydło, bo przecież ona i tak nie ma nic do powiedzenia. Ale nie można na to pozwolić, nie można pozwolić na premiera, który nie jest premierem; dlatego składamy ten wniosek - dodał Schetyna.

Schetyna podczas wystąpienia w Sejmie nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności wobec Beaty Szydło, podkreślił, że to prezes PiS Jarosław Kaczyński powinien być premierem. Jeżeli (Jarosław Kaczyński) chce rządzić, jeżeli chce być +nadprezydentem+ i +nadpremierem+ to musi wziąć za to również formalną odpowiedzialność i tego oczekujemy - oświadczył lider PO. Oczekujemy, że on powinien być premierem. On powinien być odpowiedzialny. Uważam, że takie jest prawo. Taki jest obowiązek lidera. To lider powinien brać odpowiedzialność. To lider powinien powiedzieć: tak jestem gotowy wziąć odpowiedzialność za to, a nie chować się. Wcześniej chował się za tabletem, dzisiaj chowa się za premier Szydło. Prezesie Kaczyński wstyd! - podkreślił Schetyna.

Łamane są standardy, łamana jest konstytucja i wszyscy to robicie; od prezydenta Andrzeja Dudy, przez premier Beatę Szydło, po prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - wymieniał Schetyna. Już nigdy nie popełnimy takiego błędu, jak w ostatnich latach, kiedy to, że łamaliście prawo w latach 2006-2007, pozostało bezkarne - mówił lider PO.

Zadeklarował, że rząd PiS odpowie za łamanie prawa. Nigdy nie będziecie bezkarni. To jest dzisiejsza zapowiedź, na pewno to zrobimy - oświadczył Schetyna. Według lidera PO, działania rządu Prawa i Sprawiedliwości świadczą o tym, że ta partia nie szanuje wolności i nie lubi Polski i Polaków. Podkreślił, że dymisja gabinetu Beaty Szydło jest konieczna, aby Polacy mogli odzyskać zaufanie do państwa.

Horała: Od pałaców Kremla, po wille bossów mafii VAT-owskich, rozlega się jeden krzyk: ten rząd trzeba obalić

Poseł PiS ocenił, że jedyne prawdziwe słowa w wystąpieniu lidera PO Grzegorza Schetyny - który prezentował wcześniej wniosek o wotum nieufności dla rządu to: Panie marszałku, Wysoka Izbo. Horała stwierdził, że cechą charakteryzującą obecny rząd jest jego skuteczne służenie Polsce. Polityk PiS wyliczał, że rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził program Rodzina 500 Plus, obniżył wiek emerytalny, uszczelnił system podatkowy, powstrzymał napływ imigrantów do Polski, a także osiągnął rekordowo wysoki wzrost gospodarczy, istotny wzrost płac oraz najniższe od 1991 roku bezrobocie.

Pokazaliśmy, że można służyć Polakom - podkreślił Horała. Skąd więc atak na ten rząd? Z tej samej przyczyny - bo jest to rząd, który służy Polsce. To oczywiście nie spotka się z sympatią w Moskwie, Brukseli, Berlinie i gdziekolwiek indziej. Wszędzie tam woleliby mieć rząd, który służy ich interesom - mówił Horała. Od pałaców Kremla, po wille bossów mafii VAT-owskich, rozlega się jeden krzyk: ten rząd trzeba obalić, on nie służy naszym interesom. To prawda, on nie służy ich interesom, on służy interesom Polski - zaznaczył poseł PiS.