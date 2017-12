Komitet Polityczny PiS przyjął rezygnację Beaty Szydło z funkcji premiera. Jednocześnie - jak poinformowała rzecznik partii Beata Mazurek - Komitet wysunął kandydaturę dotychczasowego wicepremiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko szefa rządu. Z kolei po posiedzeniu klubu PiS wiceszef MSZ Jan Dziedziczak potwierdził dotychczasowe nieoficjalne informacje, że Szydło ma objąć funkcję wicepremiera w rządzie Morawieckiego.

Komentując te wydarzenia w Superstacji Budka powiedział, że bardzo złe wrażenie zrobił na nim sposób, w jaki doprowadzono Beatę Szydło do rezygnacji ze stanowiska premiera. Jarosław Kaczyński nie szanuje ludzi. Kierujemy się wartościami uniwersalnymi, ale dla Kaczyńskiego takie wartości nie istnieją, co pokazał na przykładzie premier Szydło. Uważam, że była ona bardzo złym premierem, ale nawet swojemu najgorszemu wrogowi nie życzyłbym takiego traktowania przez, podobno, przyjaciół - mówił Budka.

Jak przypomniał, w czwartek rano w Sejmie odbyła się debata na temat wotum nieufności wobec rządu, które złożył klub PO. Pani premier została sama na placu boju, przeczołgana, z podkrążonymi oczami, wyszła na mównicę i gadała stek bzdur w stronę opozycji, ale trzeba przyznać, że została sama na placu boju. Cały klub PiS wyszedł, cały rząd wyszedł - mówił Budka. Jego zdaniem, jeśli potwierdzą się informacje, że Beata Szydło zostanie wicepremierem, to dlatego, że cieszy się ona dużą popularnością wśród elektoratu PiS.

To chichot historii: Kaczyński w swoim rządzie dymisjonuje swoją kandydatkę i robi premierem byłego doradcę Donalda Tuska. Cieszyłbym się, że Kaczyński sięga po sprawdzone kadry Platformy Obywatelskiej, gdyby nie to, że pan premier Morawiecki nagle zapomniał, co to jest normalne wolnorynkowe podejście do gospodarki i stał się gorącym orędownikiem centralizmu, centralnego sterowania, gospodarki opartej na własności państwowej, na tych wszystkich rzeczach, które już w PRL-u przegrały - mówił Budka.