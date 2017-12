- To jest jeden prawdopodobnych scenariuszy. Polska niewątpliwie potrzebuje swojej silnej reprezentacji w Europie. Dotychczasowa pani komisarz pani Elżbieta Bieńkowska, tu spuśćmy zasłonę milczenia, więc bardzo przydałaby się nam bardzo sprawny i oczywiście propolski przede wszystkim polityk na tym stanowisku. Jedna z prawdopodobnych możliwości, prawdopodobnych wariantów rozwoju sytuacji - powiedział poseł PiS.

Dopytywany o inne prawdopodobne warianty powiedział, że jednym z nich jest po prostu pozostanie Szydło w rządzie do wyborów parlamentarnych, "w funkcji wicepremiera, być może do spraw społecznych, to jeszcze się rozstrzygnie".

Pytany, kiedy poznamy skład rządu "zaprojektowanego" przez nowego premiera Mateusza Morawieckiego powiedział: Może jeszcze w tym roku, chociaż mamy święta, Nowy Rok, więc może z początkiem przyszłego roku.

Pytany, czy zmiany strukturalne zapowiadane przez Szydło zostaną przeprowadzone, czy ta koncepcja została porzucona. "Zmiany strukturalne były koncepcją pani premier w wariancie takim, gdyby pozostała na swoim stanowisku. One miały przewidywać również wzmocnienie roli pana Mateusza Morawieckiego jako koordynatora całej polityki gospodarczej rządu. Teraz, kiedy sam został premierem, może mieć na to inny pomysł" - mówił Horała.